人民网布鲁塞尔10月18日电 （记者牛瑞飞）近日，由中国国家博物馆、布鲁塞尔中国文化中心共同主办的“中国故事”系列讲座――《文物里的中国古代饮食文化》在布鲁塞尔中国文化中心举行。中国国家博物馆研究馆员王月前通过分析列举古人留下的遗物、遗迹、绘画、雕塑等物品，按照历史脉络与大家共同分享了中国饮食文化的悠久历史和独特内涵。讲座特邀比利时著名建筑师戈建（Nicolas Godelet)担任嘉宾兼翻译。活动当天恰逢每六年一次的比利时地方选举日，但大家对中国文化的热情不减，比利时当地民众、欧盟总部机构的工作人员、友好人士等约100余人参加了活动。

活动现场。布鲁塞尔中国文化中心供图

中国饮食文化是中国古代传统文化的重要组成部分。数千年来，中国饮食文化积淀、传承、创新，形成了造型精美的饮食器具、自成体系的烹饪技艺以及浩如烟海的典籍制度，孕育衍化出一系列影响中华文明发展进程的哲学观念、政治智慧和科学思想，为中国传统音乐、舞蹈、绘画、雕塑、诗歌等诸多文艺创作提供了不竭源泉，对丰富世界文化宝库作出了卓越贡献。

主讲人王月前按照历史脉络，从远古时代到夏商周时期，从汉晋时期到隋唐宋元时期，再到明清时期，分五个部分带领大家了解中国古代饮食文化的起源发展和融合演变的非凡历程。通过商代后期后母戊鼎、战国时期曾侯乙编钟、汉墓壁画《宴乐图》、五代《韩熙载夜宴图》、北宋《清明上河图》等我国各个历史时期的文物瑰宝，形象地展示了古人的生活方式和生活内容。讲座中还介绍了我国底蕴深厚的茶文化，以及各个重要传统节日所对应的食品和丰富的文化活动，全景式地呈现了中国古代饮食文化的博大精深和独特魅力。

讲座图文并茂，内容丰富，还就中西方饮食文化进行了对比。比如讲座中提到，在中国古代曾有分食制的用餐习惯，人们餐饮时按一人一案的方式进行食物分配。这与西方的分餐制既有相似之处，又有所不同。正如王月前在讲座最后所总结的：饮食是最简单，也是极复杂的人类活动之一；饮食文化史是人类历史发展过程的缩影；人类的饮食生活在不断交流互鉴中将会越来越丰富和精彩。

美食跨越国界，连接心灵。现场观众听得饶有兴味，报以热烈的掌声，在互动环节提问踊跃。“秦始皇、汉武帝喜欢吃什么？”“中国历史上主要是男人做饭，还是女人做饭？”“中国有四大菜系，还是八大菜系？”……大家围绕中国的饮食与文化提出不下十个问题，文化中心中文培训班的学员还精心用中文准备了提问，与王月前和戈建展开了友好的交流。

比利时当地人士福瑞德（Frederic Dahlmann）曾在中国生活过两年，他的中国朋友们喜欢叫他“德哥”。得知讲座的消息后，他和十几位同一个旅行和文化俱乐部的朋友一起来参加了活动。了解到早在三千多年前，中国就有了工艺繁复精美的青铜饮食器具，他对此赞叹不已，很高兴能够通过这次讲座了解中国饮食文化的演变和发展。

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