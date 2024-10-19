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第六届中国—欧盟电影节在布鲁塞尔举办

2024年10月19日11:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔10月18日电 （记者牛瑞飞）近日，第六届中国—欧盟电影节在比利时布鲁塞尔举办。本届电影节由中国—欧盟电影节组委会主办，中国传媒大学、欧洲时报文化传媒集团联合主办。开幕式上，来自欧洲的文化界、电影界人士以及众多影迷齐聚一堂，通过荧幕走近中国，了解中国文化，用电影这一艺术形式为中欧文化交流与合作搭建平台。中国—欧盟电影节自2015年首次举办以来，已成为中欧文化对话的重要平台，深受各国观众喜爱。

本届电影节精选了六部影片，包括《雪豹》《封神》《人海同游》《落凡尘》《饭戏攻心》和《脐带》，电影题材涵盖了社会变迁、人与自然、家庭关系、传统神话等多样主题。通过这些作品，欧洲观众不仅能够欣赏到中国电影的多元面貌和艺术魅力，还能更深入地了解中国文化的深厚底蕴、理解当代中国的变迁与发展。本届电影节秘书长袁梦倩在开幕式上表示：“中国—欧盟电影节不仅是展示电影作品的平台，更是促进中欧文化交流的桥梁。我们希望通过电影这一跨越国界的艺术形式，增进中欧人民之间的理解和友谊，推动双方在文化艺术领域的持续合作。”

本届电影节开幕式吸引了众多文化界知名人士参与。比利时布鲁塞尔市政府国际关系部亚欧关系部前主任、政府文化顾问丹尼尔·维尔海登表示：“尽管当前中国与欧洲在经济上存在一些分歧，但通过电影和文化，我们可以加深彼此的理解，拉近双方的距离。”

欧盟—中国青少年文化艺术发展委员会理事长弗朗西斯·达莫索认为：“这是向欧洲观众展示中国生活和文化的窗口。这些电影为我们提供了更广阔的视野，让我们看到一个丰富多彩、充满惊喜的中国。我希望通过电影节，观众能够对中国有更多理解，并产生更深的兴趣。”

比利时皇家艺术促进会主席巴特·德·埃克曼斯提到：“在电影方面，中国和欧洲的学生应该有更多的交流。当他们共同参与电影项目时，通过合作，他们会加深彼此的了解。电影合作相比其他个人艺术形式如绘画，更适合作为文化交流的桥梁。当双方共同创作时，会碰撞出更多的火花。”

布鲁塞尔奇幻电影节创始人、副主席弗雷迪·博佐则表示：“如今，中国电影在各大国际电影节上屡获殊荣。起初，观众可能主要对中国的奇幻电影感兴趣，但现在，中国电影的多样性吸引了越来越多的关注，涵盖了各种类型的影片。”

第六届中国—欧盟电影节不仅展示了精彩纷呈的文化作品，也为中欧文化领域的合作开辟了新的方向。中欧电影节的持续成功举办，充分显示了中欧双方在文化艺术交流中的巨大潜力。随着中国电影日益走向国际舞台，未来中欧电影合作和文化互动必将更加深入、丰富，推动双方在更广泛的文化层面上开展交流与合作。

(责编：艾雯、杨牧)

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