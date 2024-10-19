人民网布鲁塞尔10月18日电 （记者牛瑞飞）10月17日，中国驻欧盟使团与国际竹藤组织在布鲁塞尔联合举办“中欧非竹科技创新与绿色产业合作论坛”。中国驻欧盟大使蔡润出席活动并发表致辞，国际竹藤组织董事会联合主席江泽慧通过视频致辞。国际竹藤组织负责人，欧盟机构官员，有关非洲国家驻欧、驻比使节，中欧非企业、高校、智库、媒体人士，华侨华人等各界代表百余人出席。

活动现场。中国驻欧盟使团供图

蔡润在致辞中表示，党的二十届三中全会对深化生态文明体制改革作出重要部署。中国作为负责任大国，把生态文明建设作为国家发展根本大计，同时秉持人类命运共同体理念积极参与全球环境与气候治理。中国、欧洲和非洲开展“以竹代塑”竹科技创新与绿色产业合作基础坚实、潜力巨大。中方愿同国际社会一道，共促绿色发展，共谋人与自然和谐共生之道，共建清洁美丽的世界。

活动现场。中国驻欧盟使团供图

前联合国副秘书长索尔海姆、肯尼亚驻欧盟大使尼德默等与会嘉宾围绕竹科技创新和绿色产业合作深入交流，高度评价“以竹代塑”倡议和中方为促进绿色发展、合作应对气候变化等全球性挑战所作重要贡献，表示愿同中方进一步加强交流合作。

蔡润与来宾一道观看“以竹代塑”主题展览。中欧非各界人士亲切交谈，现场气氛热烈。

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