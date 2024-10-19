这是俄罗斯蟹业集团工作人员进行远洋捕捞的资料照片。新华社发（俄罗斯蟹业集团供图）

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

这是俄罗斯蟹业集团的捕捞船进行远洋捕捞的资料照片。新华社发（俄罗斯蟹业集团供图）

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

俄罗斯蟹业集团的工作人员在生产线上加工产品（资料照片）。新华社发（俄罗斯蟹业集团供图）

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

俄罗斯蟹业集团的工作人员在生产线上加工产品（资料照片）。新华社发（俄罗斯蟹业集团供图）

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

9月2日，食客们在俄罗斯符拉迪沃斯托克的一家餐馆品尝帝王蟹。新华社记者 曹阳 摄

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

9月2日，俄罗斯符拉迪沃斯托克一家餐馆的服务员在展示帝王蟹。新华社记者 曹阳 摄

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

这是9月6日在俄罗斯符拉迪沃斯托克机场拍摄的海鲜商店。新华社记者 曹阳 摄

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

2019年6月22日，往返于中国和俄罗斯的货车在中俄珲春口岸前排队等待通关（无人机照片）。

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

9月19日，游客在吉林省珲春市的2024珲春帝王蟹美食嘉年华现场游玩。新华社记者 许畅 摄

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

9月21日，游客在吉林省珲春市一处帝王蟹元素主题装饰前拍照留念。新华社发

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

9月19日，在吉林省珲春市，商家在展示售卖的帝王蟹。新华社记者 许畅 摄

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

这是9月19日拍摄的吉林省珲春市一商家所售卖的帝王蟹。新华社记者 许畅 摄

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

这是9月20日拍摄的位于吉林省珲春市的东北亚跨境电商产业园内的帝王蟹保税店。新华社记者 许畅 摄

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

9月20日，游客在吉林省珲春市的帝王蟹保税店内选购帝王蟹。新华社记者 许畅 摄

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

9月20日，在吉林省珲春市的帝王蟹保税店内，工作人员进行网络直播售卖帝王蟹。新华社记者 许畅 摄

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

这是9月20日在吉林省珲春市的东北亚跨境电商产业园内的帝王蟹保税店拍摄的帝王蟹。新华社记者 许畅 摄

金秋时节，俄罗斯远东堪察加半岛附近海域，俄罗斯蟹业集团的捕捞船在风浪中紧张作业，工作人员对捕捞的帝王蟹进行收网、挑选、加工、装箱、储存，准备装运。一整套流程在捕捞船上有条不紊地进行。备受中国消费者青睐的俄罗斯帝王蟹由此开启中国之行。

中俄珲春口岸距俄罗斯波谢特港仅42公里，距扎鲁比诺港71公里。2016年，珲春口岸正式被批准为进口冰鲜海产品、食用水生动物指定口岸，成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道。

每天一大早，在吉林省珲春口岸，随着一辆辆满载俄罗斯鲜活海鲜的货车鱼贯而入，帝王蟹从遥远的深海运到了中国。借助于铁路、航空等物流网络，新鲜的帝王蟹最快在当天就能送到全国各地的餐桌。

俄罗斯帝王蟹丰富了中国人的餐桌，也带动了中俄边境地区的合作与发展。在位于珲春的东北亚跨境电商产业园，一家占地超过1000平方米的帝王蟹保税店于今年年初正式开业。该店负责人王海说，他们与俄罗斯蟹业集团深度合作，深海捕捞的帝王蟹“原车原水原货”发到店里，“个儿大、鲜美，价格实惠”。开业以来，保税店人流不断，“最高峰时每天能接待上万人”。

“我们非常看好中国市场的发展潜力，特别是内陆城市的消费需求正在逐渐增长。我们相信，通过中俄双方的合作和支持，未来的贸易前景将更加广阔”，俄罗斯蟹业集团副总裁尤莉娅·尤罗娃说。

(责编：艾雯、张悦)