国际在线专稿：近日，飓风“海伦妮”与“米尔顿”相继在美国多个州肆虐，导致死亡人数持续攀升，引发广泛关注。多家美国主流媒体发表文章，严厉批评美国政府在防灾减灾及灾后应对方面的举措不力，指出美国政府存在政策短视、救援迟缓与基础设施薄弱等诸多弊端。同时，社交媒体上也涌现了大量民众对美国政府应对飓风不力的不满声音。

《纽约时报》10月3日报道称，在控制建房成本的压力下，过去15年间，美国北卡罗来纳州的立法者拒绝了多项能够减轻灾难性风暴危害的措施，导致风暴造成更多房屋受损并增加了危害风险。 同时，社交媒体上也涌现了大量民众对美国联邦紧急事务管理局（FEMA）应对飓风不力的不满声音。受灾居民纷纷通过社交媒体发声，进一步加剧了公众对美国政府及救援机构应急响应能力的质疑。

《华盛顿时报》近日发表文章，题为《飓风“海伦妮”：随着基础设施在我们脚下崩溃，美国正在分崩离析》。文章指出，摇摇欲坠的基础设施已成为美国的新生活方式。尽管美国政府已经承诺投入纳税人的数亿资金来解决基础设施问题，但在应对洪水、飓风、山火和干旱等气候灾害时仍严重缺乏准备，这是美国各政党政治家们的集体失职。

文章强调，美国公众正处于基本权利被忽视的困境中。美国有3800万人仍生活在贫困中，近700万美国人失业，超过60万美国人无家可归，这就是一个国家的优先事项与其公众需求严重脱节的表现。

《今日美国》网站报道截图

《今日美国》10月9日报道指出，近期肆虐的飓风“海伦妮”无情地揭露了美国联邦紧急事务管理局（FEMA）在应对自然灾害时的短板。在这场风暴侵袭近两周的节点上，北卡罗来纳州西部众多区域的居民依旧挣扎于无水、无电及基本生活物资匮乏的困境之中，数以万计的美国民众持续承受着飓风“海伦妮”带来的影响。

美国众议院议长迈克·约翰逊严厉批评美国联邦紧急事务管理局（FEMA）的应对举措，形容其反应是“巨大的失败”。前夏威夷州联邦众议员图尔西·加巴德称美国联邦紧急事务管理局（FEMA）的失职是对亟需援助的美国民众的“一记耳光”。

《纽约时报》网站报道截图

《纽约时报》10月3日报道称，在控制建房成本的压力下，过去15年间，美国北卡罗来纳州的立法者拒绝了多项能够减轻灾难性风暴危害的措施，导致风暴造成更多房屋受损并增加了危害风险。

同时，社交媒体上也涌现了大量民众对美国联邦紧急事务管理局（FEMA）应对飓风不力的不满声音。受灾居民纷纷通过社交媒体发声，进一步加剧了公众对美国政府及救援机构应急响应能力的质疑。

“你们（美国联邦紧急事务管理局）已经迟到了好几个星期”

“我查了一下失败的定义，它写的是美国联邦紧急事务管理局（FEMA）。”

来源：中央广电总台国际在线

(责编：艾雯、张悦)