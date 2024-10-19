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何以中国 | 阿勒泰的风吹到了东南亚

2024年10月19日10:00 | 来源：中国新闻网
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中新网北京10月18日电（记者 郎朗）作家李娟的笔下，家乡阿勒泰的秋，“是夏天努力地想要停止下来的那段时光。”

9月末，新疆布尔津喀纳斯湖畔，白桦树、云杉、落叶松被清冷的风微醺成或红或金的样子，倒映在月亮湾蓝绿色瞳孔般深邃的湖水里，参差错落成夏的绝响，秋的第一道声波。

“所有的黄色都是一层一层的，绿色也是不同的深浅，虽然我看过很多新疆的宣传片、电影电视剧，但是来到这里，还是会被切身的美丽所震撼。”泰国《星暹日报》副总编辑赵婧楠说，在阿勒泰，真正体会到了什么叫做五彩缤纷的新疆，她真正看到了那个“泰国人都非常向往的新疆”。

来自古老森林的风，将阿勒泰的气息，吹落在旅人肩头，吹向远方，吹向现代文明。

马来西亚《星州日报》高级记者郭秋香第一次认识阿勒泰，是通过剧集《我的阿勒泰》：“经常在各种社交媒体上刷到这部剧，画面很美，很安静，没想到真的来了阿勒泰，会觉得更美，真的是剧里的那种感觉，让人很平静。”

“北疆之北是我的阿勒泰，她是狂野的梦，她是山野的风。”《我的阿勒泰》这样形容。

即使世事涌入，城市的喧嚣之外，阿勒泰四野始终悄悄，风和河流的声音依然清晰。禾木村的林间马蹄哒哒，原木搭建的百年老屋里，图瓦人用楚尔吹奏的曲调深沉悠扬；作曲家叶尔波利· 阿合买提汗一次次吟唱那首在《我的阿勒泰》里触动人心的《月光》，除了眼前的风景和动听的音乐，让听众和游客感到更美的，还有背后的故事。

尽管已经不是第一次讲述，叶尔波利· 阿合买提汗却还是笑得很腼腆。“那时候我们还没结婚，我和爱人决定在阿勒泰的白哈巴村看日出，太阳出来，温暖着整个草原和牛羊，还有我们说不完的故事，一切都很美，怎么看也看不饱，旋律就自然而然地、像泉水一样流出来了。”

这首名为《日出》的歌曲，就是剧集《我的阿勒泰》中《月光》的原作。因剧情原因，剧中这首歌改编为《月光》，叶尔波利的爱人热依达·黑扎提重新作词。“日升、月起，诉说着缠绵不尽的思念，你能想象到两个人像泡泡糖一样粘在一起，这就是《月光》表达的感情。”叶尔波利说。

剧中，巴太深情地唱起这首歌，引来无数人围观。现实里，饰演巴太的于适在法国戛纳的路边弹唱，打动了路人，有位巴西演员拍下发到社交媒体上，配文“you illuminate my night”（你照亮了我的夜），全网刷屏。

剧集的画面和冬不拉、库布孜等民族特色乐器流淌出的旋律，不仅让新疆浓厚的民族风情浸润着观众，还激起了来自世界各地人们对美的向往。

有海外网友这样评价：“音乐无国界无语言障碍，美妙的旋律引起情感共鸣。我们不仅看到了哈萨克族人民的纯朴与热情，还真正感受到了阿勒泰，感受到了新疆的自然之美。”

(责编：艾雯、张悦)

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