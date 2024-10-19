新华社巴黎10月18日电 题：我见证了中国的快速发展——访法中友协联合会主席拉巴

新华社记者唐霁

法中友协联合会主席阿兰·拉巴日前在接受新华社记者专访时说，新中国成立75年来，中国发展迅速并取得巨大成就。他与中国结缘40余年的特殊经历，使他成为中国快速发展的见证者。

拉巴首次访华是1978年，此后，访华几乎成为他年年的“使命”。他告诉记者，在这么长的时间跨度中，他一直在观察中国的发展变化。“我见证了这场伟大的社会变革，一场涉及人们生活方式、生活水平、社会关系、环境等所有领域的变革。”

拉巴说，新中国成立75年来的发展对国际社会意义重大。在他看来，经历过百年屈辱的中国，如今在国际社会中重新赢得了与其人口和文化相匹配的地位，在国际组织中发挥着重要作用，担负着重要责任；中国的快速发展无论在规模上还是在速度上都是惊人的；在科技领域，中国也同样取得了长足进步，如今已走在全球科技与专利的创新前沿。

拉巴说，不久前，中国人民对外友好协会成立70周年，他作为法中友协联合会主席，对该联合会与中国人民对外友好协会数十年来的合作表示由衷祝贺。

“我们过去的合作成果丰硕，如今，我们的合作着眼于未来……当今世界，地缘政治冲突和经济争端愈演愈烈。在此背景下，中国人民对外友好协会的作用，特别是在促进中国与他国之间的合作方面所发挥的作用显得尤为重要。”他说。

拉巴投身法中交流事业逾四十载，多次出席中法经济论坛活动，在法国不同城市举办介绍与共建“一带一路”主题相关的研讨会。他还担任里昂新中法大学协会副主席。他说，今年恰逢法中建交60周年，他将一如既往，到中国去，深入中国、观察中国、感知中国。

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