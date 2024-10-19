新华社渥太华10月18日电（记者林威）如果不翻开历史，很难想象“邻国+铁杆盟友”的加拿大曾是美国的敌人和最大威胁。如今，加拿大在全球经济贸易体系中严重依赖美国，也因为地理上的接近性而享受美国提供的低成本安全防务。然而，这又给这个发达国家带来“存在感”之问：在大树之下能长成另外一棵大树吗？

2022年3月24日，比利时布鲁塞尔一名男子观看屏幕上美国总统拜登（右）、加拿大总理特鲁多出席七国集团峰会合影仪式的画面。（新华社记者郑焕松摄）

历史：大火烧出的“存在感”

近年来，受关联气候变化的极端天气频发因素影响，加拿大每年“如约而至”的林火季火情愈发凶猛。好在，加拿大地广人稀，人口集中于主要城市，远离绝大多数火场。因此，肆虐的林火并未造成任何平民死亡。

只是，这逾千起林火产生的浓烟“不出意外地”南侵美国，导致美国多州空气质量急剧恶化，才引得舆论将目光转到浓烟的“发源地”，地区新闻得以升级为“国际”新闻，提醒人们这个美国北方邻居的“真实威胁”。

其实，更为有名且“真实威胁到”美国的大火，是210多年前美英战争期间烧到美国首都华盛顿的那场大火——

1812年6月18日，美国向英国宣战，此后攻击英国的北美殖民地即今加拿大各省。1813年10月至1814年3月，随着欧洲战事趋缓，英国将更多兵力增援北美。当时，英军中半数士兵为加拿大民兵。1814年8月24日，英军攻进华盛顿，点燃包括总统府（该建筑后因粉刷为白色以掩盖火痕而得名“白宫”）和国会大厦在内多栋建筑。这是美国自1776年建国以来，其首都唯一一次遭外国势力占领。

加拿大则因经历美英战争而被真正“锻造”出来：英语区、法语区两大殖民地居民以及原住民部落联合起来抗击入侵美敌，内在凝聚力得到空前加强，最终也促成这块英属北美殖民地于1867年联合为加拿大联邦。

由于美加地理上接近，加拿大最初被英国定位为对抗美国的先头阵地。随着英美关系缓和，加拿大变身为连结英美的纽带。经过两次世界大战洗礼，大西洋两岸的盎格鲁-撒克逊人最终结成同盟，由此成就美加陆地边界间延绵8891公里、世界上最长的不驻防国界。

现实：活在美国的阴影下

二战结束后，随着参与北大西洋公约组织创建以及成为“发达国家俱乐部”七国集团一员，加拿大在国际事务中的影响力、话语权得以放大。至今，加拿大对外政策的一大优先事项也是如何提升加拿大在国际事务中的话语权。

然而，需要看到，加拿大经济总量和人口数量大约只是美国十分之一。美国是其最大市场、最大投资国。加拿大经济发展深度绑定美国，安全防务更是严重依赖美国。美国对加拿大的决定性影响，给后者投下深深的“阴影”。

近些年，加拿大经济增长乏力，美加经济实力差距持续拉大。加拿大人均国内生产总值1981年时相当于美国的92%，2022年时降至73%。经济合作与发展组织去年发布的报告显示，2011年到2015年，加拿大的投资增长率在47国中排名第37位；2015年到2023年，排名跌至第44位。

“背靠大树好乘凉”，可加拿大想的是如何走出这片“阴凉”，刷新自己的存在感。近年来，随着气候变化、北极海冰融化速度加快，加拿大政府判断，2050年前北冰洋将成为欧洲和东亚之间最便利的航道，这将使加拿大的军事战略性和全球地缘政治地位显著提升。

按照加拿大政府的战略思路，加拿大将继续坚持北约集体防御和加美防务合作两大防务政策支柱，同时通过大幅提升军费来稳住北极，进而让加拿大能从实力的角度参与国际事务。

然而，军事分析人士指出，加拿大现有军事实力根本无法在北冰洋水域进行防御。此外，不能忽视的事实是，30多年来，加拿大国防预算不仅一直没有达到北约成员国防务预算在国内生产总值中占比2%这一基准水平，甚至低于北约成员国平均水平，目前仅占国内生产总值1.33%。

人口：“存在感”的终极桎梏

加拿大是一个大国，领土面积仅次于俄罗斯，幅员辽阔、资源丰富、经济发达、科技领先。然而，就是这样一个大国，为何始终活在邻国“阴影”下？一个无法绕过的因素就是加拿大的人口规模远不及美国。

加拿大现有人口约4000万人。按照加统计局预测，移民今后几十年仍将是人口增长主要驱动力，预计2041年加拿大人口将达4770万，其中移民占比34%。而移民与出生在加拿大的移民子女合计将占总人口的52.4%，达2500万。

加拿大经由吸纳移民来增加人口是不争的政策取向。从1867年到2022年的155年间，加拿大年度人口增长率大部分以略高于1%的速度增长。按上述155年人口增长趋势估算，加拿大到2100年可实现1亿人口愿景。

乐观的分析者认为，人口增加到1亿将减轻政府在医疗保健、老年保障等方面的公共服务负担，意味着将有更多技术工人参与经济活动，激发创新和活力。持这一论调者认为，现在的加拿大仍是人口不足的牺牲品，这个幅员辽阔的国家仍没有足够人口去形成消费市场和税收基础，人才储备积累也不足。

悲观的分析者则认为，随着人口老龄化加速，加拿大的经济问题不仅日趋严重，甚至可能完全看不到解决的可能。人口老龄化意味着数万亿加元的财政负担，即便越来越多人选择延迟退休，也不足以弥补人口老龄化带来的后果。另一个引发担忧的隐患是，到本世纪中叶，加拿大人口增长或将戛然而止。

“离天堂太远，离美国太近。”加拿大自身存在地理大国与人口小国之间的长久矛盾，且长期生活在美国阴影下，短期内几乎不可能为“存在感”之问给出正面答案。

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