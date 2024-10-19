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非洲农业专家：需向中国学习如何“自给自足”

2024年10月19日09:40 | 来源：中国新闻网
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中新社三亚10月18日电 (记者 薄雯雯)非洲水稻中心总干事巴布卡尔·曼内(Baboucarr Manneh)日前在三亚向中新社记者表示，非洲需要向中国学习如何实现粮食自给自足。“依靠非洲人养活非洲人，这是我们真正需要的。”

曼内近日来华出席于北京举行的2024世界农业科技创新大会，并前往三亚与中国农业研究机构、比尔及梅琳达·盖茨基金会洽谈合作事宜。

作为“绿色超级稻”项目在非洲的负责人，曼内已与中国合作多年。“通过与中国的合作，非洲可以从中方的经验与技术中学到如何提高水稻生产效率，甚至提升整个粮食生产系统的效率。”

2024年《世界粮食安全和营养状况》报告显示，2023年非洲58%的人口处于中度或重度粮食不安全状况，非洲每5人中就有1人面临“吃饭难”问题。

非洲水稻中心总干事巴布卡尔·曼内(Baboucarr Manneh)日前在三亚接受记者采访。中新社记者 薄雯雯 摄

非洲水稻中心总干事巴布卡尔·曼内(Baboucarr Manneh)日前在三亚接受记者采访。中新社记者 薄雯雯 摄

在曼内看来，非洲农业发展仍面临政策投入不足、种子体系不完善、基础设施建设薄弱、能源短缺等挑战。

他认为，技术合作对于提升非洲粮食产能尤为关键。中国不仅有着先进的水稻育种技术，而且在农业机械化、肥料管理和灌溉技术等方面都值得非洲学习。

曼内举例称，非洲水稻种植大部分都依赖雨养，只有不到四分之一的水稻田可实现灌溉。而在气候变化影响下，不稳定的降水将导致旱涝灾害。“如果非洲想要实现粮食自给自足，那就要向中国学习，如何能拥有更多的灌溉面积。”

不过，对非洲农民而言，灌溉抽水泵的燃料成本仍十分高昂。曼内说，目前当地已有一些项目可以帮助农民获得小型太阳能灌溉水泵，从而大大降低了能源成本。

“中国在太阳能技术方面表现出色，我们从中看到了发展机遇。”曼内期待，非中双方能就利用太阳能技术种植水稻加强合作。“这不仅有利于中国企业在非洲寻找商机，也有助于非洲获得廉价能源，扩大灌溉面积，提高农业机械化水平，从而早日实现自给自足。”

(责编：艾雯、张悦)

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