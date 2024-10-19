新华社法兰克福10月18日电 通讯｜中国图书在法兰克福书展广受青睐

新华社记者单玮怡 褚怡 杜哲宇

在第76届法兰克福书展上，德国参观者斯特凡·菲舍尔在中国图书联合展台选取了一本介绍四川旅游的书籍。他兴致勃勃地对记者说：“我了解到，如今德国公民可以免签赴中国旅游15天，我非常期待有机会到中国看看大熊猫。这本书将提供我最需要的信息。”

作为全球规模最大的出版行业展会之一，法兰克福书展是各国出版机构积极展示出版与创新成果、增进行业交流的重要平台。

本届书展15日开幕，将持续5天。书展上，中国图书进出口（集团）有限公司组织近70家国内出版机构参展，中国联合展台参展面积580平方米，展示3500多种图书，重点展示版贸图书1000多种，类型覆盖中国传统文化、社会科学、教育、生活休闲、儿童读物等。书展期间，多家中国出版机构举行外文版新书发布会、签约仪式、版权输出签约仪式等活动。

法兰克福书展主席于尔根·博斯对记者表示，书展主办方与中国参展商保持着紧密合作，中国出版机构携大量图书亮相本届书展，与其他国家出版商交流共进。据他观察，中国出版机构既是重要的国际版权购买方，也成为重要的版权输出方。

书展首日，中华书局与国际知名科技出版机构施普林格·自然集团举办了《从地中海到黄河》英文版签约仪式。中国出版集团公司副总经理张宏说，出版业作为文化和学术交流的重要载体和传播平台，在推动学科发展、促进学术研究和国际交流方面发挥着重要作用。

由新华出版社主办、中国年鉴编辑部编辑，系统记录上一年度中国发展基本情况的中英文版《中国年鉴》（2023）亮相书展，向全球读者展示中国的发展与变革。《中国年鉴》（英文版）是目前唯一一部对外展示中国成就与形象的英文版综合国家年鉴。

新华出版社还带来了《中国国情读本》《中国式现代化发展之路》《新时代中国人权的理念与实践》等重点图书，从不同角度、不同层面深入剖析了中国的发展道路和发展理念，为全球读者更加全面地展现可信、可爱、可敬的中国。

外语教学与研究出版社（简称外研社）与英国泰勒弗朗西斯出版集团16日共同举行“外语学科核心话题前沿研究文库”项目签约仪式。外研社社长王芳说，这项合作将有助于中国学术研究成果国际传播和中国国际学术话语体系构建。“本次签约的出版意向著作高达61部，几乎涵盖目前已在国内出版的所有该系列图书。”

北京燕山出版社副社长孙玮告诉记者，今年中国出版界参加法兰克福书展，不仅展出了大量高品质学术图书，还有很多学术期刊。这是中国出版界参加法兰克福书展的突出亮点，也标志着中国的知识体系融入国际话语体系向前迈进了一步。

神州数码与中国图书进出口（集团）有限公司17日在法兰克福书展举办“中国企业家系列图书《数字化的力量》英文版新书发布会”。本书作者、神州数码董事长郭为表示，更多地了解数字化，把握住数字化这股对中国乃至世界都将产生深刻影响的力量，才能在这个瞬息万变的时代找到确定性。

凤凰出版传媒集团董事长章朝阳在接受记者采访时说，此次书展上，凤凰集团在国际出版和翻译合作方面实现了更大突破，包括凤凰童书系列绘本的阿拉伯语、意大利语、土耳其语等语种的版权输出、与德国翻译基金会建立系统性长期合作、举办《三体》图像小说国际版权推介会等。

施普林格·自然集团全球图书业务总裁汤恩平告诉记者，中国出版业无论是在出版物产量、实力、品牌美誉度，还是在数字出版转型等方面，都取得了令人瞩目的成绩。而通过积极开展版权贸易、海外并购等方式加强与国际伙伴的合作，中国出版业在海外市场的影响力也在迅速提升。

据汤恩平介绍，施普林格·自然集团如今与中国近百家出版社密切合作，每年为中国学者出版近千本学术著作，涵盖所有主要学科领域。“我们希望能与中国机构和出版业合作伙伴开展更多合作，出版更多可持续发展领域的内容，携手助力实现联合国可持续发展目标。”

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