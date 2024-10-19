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综述｜法以领导人就中东局势龃龉不断

2024年10月19日09:16 | 来源：新华网
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新华社巴黎10月18日电 综述｜法以领导人就中东局势龃龉不断

新华社记者乔本孝

中东战火蔓延，法国和以色列领导人为此持续“言语交锋”，龃龉不断。法国总统马克龙呼吁以色列等各方停火，避免巴勒斯坦加沙地带的灾难在黎巴嫩重演；以色列则无视国际社会和平呼声，持续推进军事行动。

本月5日，马克龙在法国公共电台播出的专访中说：“当前要紧的是重返政治解决方案，停止为（以色列）在加沙地带作战提供武器。”他表示，法国不提供此类武器。

以色列总理内塔尼亚胡当晚回应说，以色列为“捍卫文明”多线作战，法国和其他提出对以色列实施武器禁运的西方国家都应该“感到羞耻”。内塔尼亚胡表示，“无论有没有他们的支持，以色列都会最终得胜，而他们的耻辱将持续”。

法以领导人6日进行电话沟通。法国总统府发布公告说，马克龙相信中东地区停火的时机已经到来。无论是西方向以色列提供武器，还是以色列延长在加沙地带的战争并将战火蔓延至黎巴嫩，都无法带给以色列人和地区所有民众期望的安全。马克龙强调，必须立即制定以色列和中东地区安全所必需的政治解决方案。

以色列总理办公室就此次通话发布的公告则说，内塔尼亚胡重申以色列希望“友国能站在自己一边，而不是施加限制”。

此后，法国继续斡旋。法国外交部9日宣布，在马克龙倡议下，法国将于24日在巴黎举办部长级国际会议，重点讨论黎以冲突和对黎巴嫩的人道主义援助。

以色列持续推进在黎巴嫩的地面行动，甚至自本月10日起频频袭击联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队），引发国际社会强烈谴责。法国外交部为此召见以色列驻法大使。

本月15日，法以领导人再度通话。法国总统府16日发布公告说，马克龙谴责真主党袭击以色列领土；他同时谴责以色列在加沙地带和黎巴嫩发动的“无差别袭击”，认为这造成了“无法承受的死伤”。就黎巴嫩局势，马克龙说停火“十分必要”，并呼吁以方停止行动。马克龙还对以方袭击联黎部队感到“不齿”，敦促以方停止这一“无可辩解”的行动。

以色列总理办公室就本次通话发布的公告说，内塔尼亚胡告诉马克龙，以方反对“单方面停火”。内塔尼亚胡对马克龙计划举行的涉黎巴嫩国际会议表示“诧异”，称南非、阿尔及利亚等部分与会方“否认以色列的基本自卫权”。

电话里的“交锋”之后，法以领导人继续隔空“舌战”。法媒援引不具名与会者的消息说，马克龙15日主持内阁会议时说，内塔尼亚胡“不应忘记他的国家诞生于联合国的一项决定”，也不应违反联合国的决定。

根据法媒报道，马克龙所指是联合国1947年11月通过决议，对当时英国统治下的巴勒斯坦进行分治，分别建立一个犹太人国家和一个阿拉伯人国家，耶路撒冷由联合国管理。以色列人接受决议，1948年5月14日，以色列宣布建国，次日，第一次中东战争爆发。

以色列总理办公室15日就此发表声明说，以色列国的建立并非源于联合国决议，而是由以色列“英雄战士”在独立战争、即第一次中东战争中的牺牲换来。声明还强调，以色列建国初期的许多“英雄战士”是二战大屠杀幸存者，包括从“法国维希政权死里逃生的人”。

马克龙17日晚在比利时首都布鲁塞尔举行的一场记者会上说，自己在15日内阁会议上的话被“歪曲”，并批评相关部长和媒体“缺乏专业精神”。他再次呼吁以色列停止在黎巴嫩的军事行动，尊重黎巴嫩主权。

(责编：艾雯、张悦)

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