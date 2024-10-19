新华社新加坡10月18日电（记者刘春涛）“如果你长大不知道谁是孙悟空，是有问题的；或者你长大不知道谁是诸葛亮、《三国演义》，那也是有问题。”

说这番话的，是新加坡国务资政李显龙。他在18日于新加坡举行的“慧眼中国环球论坛”上点赞中国3A游戏《黑神话·悟空》，鼓励新加坡本地学生了解中华文化、中华传统。

论坛上，主持人问李显龙卸任总理后是否接触过线上游戏。李显龙回答，他没有玩游戏，但听说最近有一个游戏很红，就是《黑神话：悟空》。他表示，《黑神话：悟空》是很高档次的游戏，他曾上网看相关视频，发现游戏主人公的一招一式目不暇接。

他风趣地说：“我看都看不清楚他做什么，他已经结束（打斗）了。如果我要做‘天命人’，去参加这个游戏，跟这些妖怪魔鬼斗的话，我看我没办法争回六根，完全没有希望。所以最好让电脑游戏达人去做，我在这边六根清净就好。”

《黑神话：悟空》被誉为中国首款3A游戏。3A游戏一般指高成本、高体量、高质量的单机游戏作品，被认为是游戏工业皇冠上的“明珠”。

李显龙希望孩子们学中文不只是学语言，还要了解中华传统文化的丰富内涵。

“如果你只背成语、整个成语词典，（比如）三顾茅庐，很没有意思，很枯燥无味的。你必须懂得这个故事，那些成语才会很清楚地在你的头脑里面。所以如果你可以玩《黑神话：悟空》之后，有兴趣去看看《西游记》的电影，或者甚至读吴承恩的书，那是最好的。”他说。

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