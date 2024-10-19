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德国总理：必须确保北约不会成为俄乌冲突中的交战方

2024年10月19日08:54 | 来源：新华网
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新华社柏林10月18日电（记者邰思聪 李超）德国总理朔尔茨18日在柏林表示，德国将继续支持乌克兰，但必须确保北约不会成为交战方，以免酿成更大灾难。

朔尔茨当天与到访的美国总统拜登就俄乌冲突、中东局势等举行会谈。朔尔茨在联合记者会上表示，现在比以往任何时候都更需要防止中东局势和地区冲突进一步升级。

法国总统马克龙和英国首相斯塔默同日抵达柏林，德美法英四国领导人举行会谈并发表联合声明。声明说，各方讨论了向乌克兰提供后续安全援助、经济援助和人道主义援助的计划，包括利用被冻结的俄罗斯资产为乌克兰提供支持等措施。各方还讨论了乌克兰总统泽连斯基提出的“胜利计划”，强调将坚定支持乌克兰实现公正持久的和平。

声明说，四国领导人讨论了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人辛瓦尔之死的影响，并就如何避免伊朗和以色列之间的冲突升级进行了协调。各方一致认为有必要努力全面执行联合国安理会第1701号决议，确保黎以边境“蓝线”两侧平民安全返回家园。

由于受美国飓风灾情影响，拜登此次访问德国延期并大幅缩减行程，在德国逗留时间不到24小时。

(责编：艾雯、张悦)

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