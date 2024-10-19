新华社巴黎10月18日电（记者张百慧）为庆祝中法建交60周年暨中法文化旅游年，由中法两国联合发行的《中法建交六十周年》纪念邮票首发仪式18日在巴黎举行。

在法国发行的《中法建交六十周年》纪念邮票共两款，预计分别发行42.3万枚。其中一款面值1.29欧元，票面图案是中国的泰山；另一款面值1.96欧元，票面图案是法国的圣米歇尔山。当天发售的还包括首日封、明信片等相关邮品。同日，这一纪念邮票在中国发行，两款面值均为1.2元人民币。

中国泰山和法国圣米歇尔山均名列《世界遗产名录》。泰山所在的泰安市与圣米歇尔山市于1997年缔结为友好城市，泰山和圣米歇尔山亦于2022年缔结为友好山关系。作为《中法建交六十周年》纪念邮票的设计者，中国艺术家王玉良和法国艺术家桑德里娜·尚博分别以国画淡彩和钢笔淡彩的表现方式，展现两处名胜的雄浑大气，演绎自然景观与建筑艺术的恢弘交响。

中国驻法国大使馆临时代办陈栋在发行仪式上表示，泰山和圣米歇尔山地处亚欧大陆两端，虽相隔万里，但承载的文化意涵相映成辉，恰如中法代表的两大文明。纪念邮票首发仪式是双年框架下又一标志性活动，不仅是两国集邮爱好者的盛事，更是中法关系守正创新、继往开来的重要象征。

法国邮政集团欧洲与国际关系部门负责人让-保罗·福塞维尔在现场对记者说，法中两国之间邮件、物流往来密切，希望纪念邮票继续担任法中两国人民友谊、企业合作的见证者。

2014年，中国邮政和法国邮政曾联合发行以南京秦淮河和巴黎塞纳河为内容的《中法建交五十周年》纪念邮票，此次系双方再度携手。

(责编：艾雯、张悦)