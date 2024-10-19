新华社北京10月18日电 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅18日在京分别会见美国欧亚集团总裁布雷默、太平洋岛国政治家联合考察团。

会见布雷默时，王毅说，中方将继续按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则处理对美关系。希望美方相向而行，将两国元首共识真正落到实处，树立客观理性的对华认知，改变零和博弈的思维定式，同中方一道继续积极探索两个大国的正确相处之道。

布雷默说，美中关系是当今世界最重要的双边关系。欧亚集团乐见两国关系在双方努力下展现企稳势头，愿继续为美中长期和平共存坦诚建言献策，希望两个大国共同致力于维护稳定的国际秩序。

会见以汤加前首相图伊瓦卡诺为团长的太平洋岛国政治家联合考察团时，王毅表示，中国同太平洋岛国关系源远流长，2018年习近平主席同建交太平洋岛国领导人举行会晤，开启了双方交往的新篇章。中方愿同太平洋岛国加强政党交流对话，共同构建更加紧密的中国同太平洋岛国命运共同体。

图伊瓦卡诺等各岛国政要表示，太平洋岛国从共建“一带一路”中获得重要助力，将坚持一个中国原则，推动双方关系实现更大发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月19日 03 版）

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