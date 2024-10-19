由中国驻慕尼黑总领馆与德国因戈尔施塔特市政府主办的第十届巴伐利亚中国日活动16日在慕尼黑举行。120余名中德政商界人士与会，围绕中国经济前景、双边投资以及可持续发展等主题，深入探讨两国合作积极前景。

中国驻慕尼黑总领馆代总领事林凯在致辞中指出，今年是中德建立全方位战略伙伴关系十周年，两国经贸合作硕果累累。中国与德国巴伐利亚州（下称巴州）的友谊深厚，目前，约500家中国企业在巴州落户，包括西门子、奥迪、宝马和安联在内的600余家巴州企业在中国设有分支机构并投资兴业。

巴伐利亚州经济事务、地区发展和能源部国务秘书托比亚斯·戈特哈特表示，中国连续数年保持巴州最重要贸易伙伴地位，2023年中国和巴州的贸易额达到530亿欧元。巴州对华出口长期在高位保持稳定，进口在过去三年几乎翻了一番。

戈特哈特强调，德国始终重视对外贸易，而中国市场不可忽视。双方在汽车、机械工程和能源等领域合作多年来不断深化，基于信任的共同进步有助于促进双方经济发展并应对全球挑战。他期待两国在更多领域继续保持密切友好合作。

中国商务部投资促进事务局副局长于广生提到，今年上半年，德国企业对中国投资创历史新高，2023年中国企业对德新增投资项目同比增长42%。他指出，双方企业用实际行动为两国经贸合作投下“信任票”。中国持续推进高水平对外开放，期待双方优势互补，加强交流合作，共享发展机遇。

活动现场，巴州因戈尔施塔特市与长春市宣布建立“经济战略合作伙伴”关系。因戈尔施塔特市市长克里斯蒂安·沙普夫介绍，作为奥迪总部所在地，该市与中国一汽所在的长春市多年保持紧密联系，经济和文化交流活跃，未来将继续深化合作。

沙普夫在接受记者采访时表示，在当前地缘政治局势紧张等背景下，中德作为全球主要经济体和贸易大国保持合作对世界经济稳定至关重要。他对两国未来合作充满信心，认为在气候保护、可持续发展、教育交流和文化互鉴等领域有广阔合作前景。

此外，对于欧盟拟对中国电动汽车加征关税的决定，与会人士一致认为，中欧双方应致力于促进自由贸易，推动共同发展。

戈特哈特指出，电动汽车加征关税可能导致贸易冲突升级，这与自由贸易的原则背道而驰。他表示，对于所有利益相关方来说，避免加征关税的措施毫无疑问才是最佳解决方案。因戈尔施塔特市经济官员格奥尔格·罗森菲尔德告诉记者，贸易壁垒和保护主义是错误选择，双方应加强互信，推动开放竞争，实现共同发展。

第十届巴伐利亚中国日活动由巴伐利亚中国中心与中国国际投资促进中心（德国）共同承办。该活动也是中国驻慕尼黑总领馆发起的“德企走进领馆，近观中国经济”系列活动的第三场。

（新华社电 记者车云龙、刘 旸）

(责编：袁勃、赵欣悦)