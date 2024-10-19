本报记者 林子涵

外国游客在“非遗彝绣秀北京”活动期间体验佩戴彝绣工艺品。

翁奇羽摄（人民视觉）

入境游客在上海吴淞口国际邮轮港到达大厅设立的摊位前驻足，了解文创产品。

新华社记者 陈爱平摄

沿着北京中轴线，游览古建筑群；在秦始皇帝陵博物院，近距离参观兵马俑；在丽江古城，感受多彩民俗风情……一段时间以来，“中国游”成为海外社交平台的热门话题。许多外国游客来中国文化古迹观景览胜，在社交平台分享他们的旅行体验，吸引大量海外网友跟帖热评。

文化和旅游部数据显示，今年1—7月，外籍人员来华观光达572.2万人次，同比增长403%。中国旅游研究院入境游客满意度专项调查显示，超六成受访者将体验中国文化作为来华旅行的主要目的。文化和美好生活体验构成中国入境游的核心吸引力。

中国“去过一次还想去”

不久前，来自摩洛哥的希沙姆沿着北京中轴线进行了一场漫步。从景山公园万春亭到宏恩观，一路上，多座标志性建筑描绘出“古都之脊”的风貌。“这条旅行线路非常令人惊喜，能体验到历史遗迹与现代生活的交织融合，真是妙不可言。”他说。

“我非常喜欢这里！参观游览的体验非常好。”罗马尼亚游客博德纳尔刚刚结束他在西安、成都、重庆等多个城市的旅行。在他的手机相册里，有许多他拍下的秦始皇兵马俑照片和亭台楼阁的古建美景。“因为太喜欢中国，今年年底我计划再去中国一次，到深圳等更多地方去看看”。

在云南，波兰游客伯纳黛特用2周时间游览了多个古城。“我了解到，云南位于中国西南部，这里是白族、瑶族等许多少数民族的家。”她说。在昆明，伯纳黛特换上了少数民族的服饰，体验了一把当地民俗文化风情。“从大理，再到丽江古城，这绝对是场令人惊艳的旅程。”她说。

多家旅游平台数据显示，“十一”假期期间，入境游订单量同比增长六成左右，许多城市成为外国游客的热门目的地。携程旅行不久前发布的《2024年国庆旅游消费报告》显示，“十一”假期期间，携程入境游日均人次增速近80%，超50%的外国旅客在中国停留超过7天。

中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）不久前发布“入境游客喜爱的十个景区度假区”榜单，故宫、慕田峪长城、秦始皇兵马俑等名列其中。此外，云南丽江古城、上海朱家角古镇、浙江乌镇等也入选“入境游客喜爱的十个名城古镇”榜单，成为外国游客来华旅游的热门目的地。

“越来越多游客领略到中国深厚的文化底蕴和独特魅力。”法国《20分钟报》报道称，外国游客在中国探索丰富多彩的风土人情，加深了对中国的了解。还有一些游客因为《黑神话:悟空》游戏火爆，打卡山西古建筑。不少外国游客表示，中国“去过一次还想去”。

“文化+服务”提升旅游吸引力

“中国游”的魅力来自何处？分析表示，持续优化的文化服务和文化产品供给是原因之一。

北京第二外国语学院首都文化和旅游发展研究院执行院长厉新建表示，近年来，中国各地采取许多创新性举措，推动文旅深度融合发展。越来越多“有意思”的文化旅游产品，使“老祖宗”留下的文化遗产焕发出持久魅力，为国内外游客提供“有意义”的文化旅游体验。

中国旅游研究院近期发布的《中国入境旅游高质量发展报告》显示，入境旅游作为中国现代旅游服务业的开端，是衡量中国旅游竞争力水平的重要标尺。2024年上半年，中国入境旅游恢复发展的态势持续向好，中国优质的旅游资源和传统文化得到更多游客青睐。

“文化是吸引国际游客入境游的‘超级实力’。”世界文化城市论坛副总监伊莎贝拉·华伦蒂尼在日前举办的2024世界旅游合作与发展大会上表示，博物馆和传统艺术等文化资源，是旅游目的地的重要竞争力。

“中国游”的火热，也得益于便利设施的持续优化。

日前，北京市实施境外银行卡刷卡过闸乘坐地铁服务“满月”，外卡过闸业务累计进站量已超过3万人次；上海出租车和地铁站配备外卡POS机，支持外卡支付；成都、西安等8个城市也正试点便利来华人员支付的新举措。

截至目前，中国已同24个国家实现全面互免签证，对16个国家实行免签入境政策，对54个国家实行72小时或144小时过境免签，外国游客来华流程不断简化，在华体验不断优化。

“为满足国际游客多样化需求，中国采取一系列措施提升旅游服务质量。”新加坡《联合早报》报道称，移动支付、在线预订等现代化服务在旅游领域应用广泛，为外国游客带来便捷高效的旅行体验。

“中国出台便利外籍人员来华政策措施，持续优化入境免签、过境免签等政策，推动外籍人员来华数量不断攀升。借助这些优惠政策，中国为外国人来华旅游提供了更多机会，也向外国游客更好展示了中国的国际文化形象。”厉新建说。

“中国游”热度延续

“我想11月底去中国，有什么景点推荐吗？”“我和家人最近想去中国，可以参考你的行程规划吗？”“在中国，住酒店买景点门票有没有优惠？”在海外社交媒体平台上，许多外国网友和博主持续通过发布短视频、图文游记等形式分享自己的在华见闻。不少外国网友跟帖评论、咨询攻略，表达近期来中国旅行的愿望。

这几天，结束了在中国的旅程后，博德纳尔也加入了“晒攻略”行列。他在海外社交媒体上“中国旅游和签证”的话题标签下，分享了自己的行程规划、预算清单以及购票和预订酒店等实用指南。他写道：“我根据社交媒体上各国旅行者分享的攻略，顺利完成了自己两周的旅行。现在，我也将规划共享出来。欢迎对中国游感兴趣的人向我咨询。”

中国国家移民管理局日前发布的数据显示，外国人来华旅游持续升温。“十一”假期期间，外国人出入境达101.4万人次，同比增长37.2%。

“您是否正在计划前往这个幅员辽阔的国家进行‘梦想之旅’？我们整理了一份指南，回答了有关中国旅行的一些最常见问题。”美国有线电视新闻网不久前发布了一份详细报告，介绍了如何申请中国签证、如何设置移动支付、去中国旅游前可下载的实用应用程序等信息。报道称，有外国旅客在到中国旅游后改变了对中国的看法并开始计划下一次的在华旅行。

“我来过中国很多次。中国非常迷人，历史源远流长。中国在推动入境旅游方面具有巨大优势。”亚太旅游协会主席彼得·西蒙近日表示，希望中国旅游产品持续增加文化互动性和新颖性，让游客获得本土文化的深度体验。

“期待外国游客来中国体验更多‘有意思、有意义’的文化旅游产品，领略中国丰富的旅游资源与深厚的文化底蕴。相信在此过程中，一个开放、自信、文明、安全的中国也将展现在更多外国朋友面前。”厉新建说。

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