新华社联合国10月18日电 中国常驻联合国副代表耿爽18日在第79届联合国大会第六委员会“国内与国际法治”议题下发言时强调，国际立法不是少数国家的特权，一些国家在没有普遍共识、甚至存在显著分歧的情况下强行推动国际立法，只会造成分裂，不符合国际社会整体利益。

耿爽说，加强国际法治是维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理的基础和保障。《联合国宪章》确立了国际法基本原则，树立了国际社会基本行为规范，奠定了多边主义国际秩序基础。各国应坚决维护以国际法为基础的国际秩序，以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。一些国家鼓吹“基于规则的国际秩序”，实质是对国际法奉行“合则用、不合则弃”的实用主义态度，妄图将自身的“家法帮规”强加于国际社会，以所谓“文明国家”之“规则”取代普遍接受的国际法则。

耿爽表示，国际事务由大家共同商议，世界命运由各国共同掌握。这是创立联合国的初衷，也是国际民主立法的精髓。国际立法应确保各国平等参与，反映各国合理诉求，兼顾彼此关切，体现平等民主包容，真正实现对各大法系和不同文明的尊重，使国际法成为符合国际社会和全人类共同利益的国际公共产品。国际法是国际社会普遍适用的行为准则。各国有责任依法行使权利，善意履行义务。各国和国际司法机构应确保国际法平等统一适用，将《联合国宪章》的优先地位及宗旨原则落到实处，维护国际法的完整性和统一性。对国际法不能搞双重标准和选择性适用，更不能恶意歪曲和肆意违背。一些国家将国际法异化为维护霸权、谋取私利的政治工具，以“法治”之名行侵害他国正当权益、破坏和平稳定之实，与国际法治精神完全背道而驰。

耿爽强调，调解是《联合国宪章》确立的和平解决国际争端方法之一。为回应国际社会对和平安全、公平正义、合作共赢的强烈诉求，中方于2022年发起筹建国际调解院，希望为调解国家间、国家与他国投资者间以及国际商事争议提供一个新的选项。《关于建立国际调解院的公约》谈判已圆满完成。中方将于2025年在香港特区举办《公约》签署仪式，并将与有关国家一道，推动《公约》尽快生效，国际调解院早日建立。中方将始终恪守《联合国宪章》宗旨和原则，践行真正的多边主义，积极参与国际法律体系建设，坚定推进国际关系民主化和法治化，与各国一道推动构建人类命运共同体。

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