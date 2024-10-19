人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方强调国际立法不是少数国家的特权

2024年10月19日04:48 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国10月18日电 中国常驻联合国副代表耿爽18日在第79届联合国大会第六委员会“国内与国际法治”议题下发言时强调，国际立法不是少数国家的特权，一些国家在没有普遍共识、甚至存在显著分歧的情况下强行推动国际立法，只会造成分裂，不符合国际社会整体利益。

耿爽说，加强国际法治是维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理的基础和保障。《联合国宪章》确立了国际法基本原则，树立了国际社会基本行为规范，奠定了多边主义国际秩序基础。各国应坚决维护以国际法为基础的国际秩序，以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。一些国家鼓吹“基于规则的国际秩序”，实质是对国际法奉行“合则用、不合则弃”的实用主义态度，妄图将自身的“家法帮规”强加于国际社会，以所谓“文明国家”之“规则”取代普遍接受的国际法则。

耿爽表示，国际事务由大家共同商议，世界命运由各国共同掌握。这是创立联合国的初衷，也是国际民主立法的精髓。国际立法应确保各国平等参与，反映各国合理诉求，兼顾彼此关切，体现平等民主包容，真正实现对各大法系和不同文明的尊重，使国际法成为符合国际社会和全人类共同利益的国际公共产品。国际法是国际社会普遍适用的行为准则。各国有责任依法行使权利，善意履行义务。各国和国际司法机构应确保国际法平等统一适用，将《联合国宪章》的优先地位及宗旨原则落到实处，维护国际法的完整性和统一性。对国际法不能搞双重标准和选择性适用，更不能恶意歪曲和肆意违背。一些国家将国际法异化为维护霸权、谋取私利的政治工具，以“法治”之名行侵害他国正当权益、破坏和平稳定之实，与国际法治精神完全背道而驰。

耿爽强调，调解是《联合国宪章》确立的和平解决国际争端方法之一。为回应国际社会对和平安全、公平正义、合作共赢的强烈诉求，中方于2022年发起筹建国际调解院，希望为调解国家间、国家与他国投资者间以及国际商事争议提供一个新的选项。《关于建立国际调解院的公约》谈判已圆满完成。中方将于2025年在香港特区举办《公约》签署仪式，并将与有关国家一道，推动《公约》尽快生效，国际调解院早日建立。中方将始终恪守《联合国宪章》宗旨和原则，践行真正的多边主义，积极参与国际法律体系建设，坚定推进国际关系民主化和法治化，与各国一道推动构建人类命运共同体。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部