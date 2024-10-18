人民网伦敦10月18日电 （记者周卓斌）10月17日下午，《你好大湾区》全球融媒传播启动仪式在中国驻英国大使馆文化处举办，广东广播电视台与人民网英国公司联合对外发布五集系列纪录片《你好大湾区》。来自中国驻英国大使馆，以及英国文化、教育、媒体等各界人士五十余人参加了本次活动。

据介绍，今年6月至8月，广东广播电视台与人民网英国公司合作推出大型融媒文化传播活动《你好大湾区》，邀请来自英国剑桥大学、牛津大学、帝国理工、伦敦政经、伦敦大学亚非学院五所高校的10名大学生分三批前往粤港澳大湾区，与广东大学生一起开展研学活动，用当代年轻人的视角感知中国文化，探寻粤港澳大湾区高质量发展的“秘籍”，体验感受大湾区活力和魅力，共同讲出更好的湾区故事、中国故事。

当天活动发布的《你好大湾区》系列纪录片，共分“科技篇”“非遗篇”“美食篇”“环境篇”“教育篇”五集，每集15分钟，近期将在广东广播电视台的多个电视频道以及海内外网络平台播出，人民网将同步推出。

从6月以来，跟随着《你好大湾区》传播活动的拍摄进程，一系列接地气、生动活泼、有品质的原创短视频，已在网上频频掀起传播热潮，其中在广东广播电视台和人民网融媒体平台发布的30多篇推文，总阅读量超750万人次。英国学子也在自己的社交平台上发布了多则短视频，对外传播圈层不断拓展。

启动仪式嘉宾合影。杨浩鹏摄

搭建中英文化沟通桥梁

广东广播电视台对外传播中心副主任王东辉在致辞中表示，节目从英国年轻学子的视角出发，纪录他们在实地体验粤港澳大湾区的经济、社会、文化等过程中的所思所想，促进中英青年学生多维度的交流与友谊。他同时表示，粤港澳大湾区不仅是中国经济发展的重要引擎，也是中华文化传承与创新的重要阵地。通过这个项目，让外国年轻一代了解大湾区的魅力与潜力，进而感知真实的粤港澳大湾区，感知中华优秀传统文化。期待未来加强与英国及世界各地媒体机构的交流与合作，共同推动各国文化的交流与传播。

广东广播电视台对外传播中心副主任王东辉致辞。杨浩鹏摄

人民网英国公司总经理余颖表示，粤港澳大湾区正越来越吸引全球目光，成为世界观察中国的窗口，《你好大湾区》纪录片今天起在海内外强势推出，相信会给海内外观众带来一段精彩的体验。驻外中国媒体在促进人文交流中扮演着重要角色，未来人民网英国公司将更好地发挥桥梁作用，打造有影响力的传播产品，开展更多中外青少年文化交流活动，促进跨文化交流以及文化的多元融合与共享。

中国驻英大使馆文化参赞王云在致辞中表示，广东广播电视台和人民网英国公司合作推出大型融媒体文化传播活动《你好大湾区》，让青年学子们零距离品味中国传统文化的独特魅力，感知中国式现代化的蓬勃脉动，探寻大湾区高质量发展，也编织起一条跨越万里之远、文明之异的友好纽带。中英两国人文交流需要全社会的共同参与，尤其需要青年的激情与力量，为两国友好故事赋予更多年轻的视角与叙事。期待以此次《你好大湾区》纪录片的发布为契机，激发两国民众积极参与中英文化交流与合作事业。

中国驻英大使馆文化参赞王云致辞。杨浩鹏摄

英国筷子俱乐部“接触中国”项目负责人童海珍在致辞中还特意展示了她在1985年第一次来到深圳所拍摄的照片，同现在的繁荣景象进行对比，让在场的年轻观众对于大湾区的历史变迁以及又是如何走向高速发展的快车道上有了直观的理解。童海珍表示，这些英国学子的大湾区体验反馈真诚而热烈，他们给《你好大湾区》这一系列的纪录片注入了活力，而大湾区用真诚和魅力作为回馈，让这十位英国学习的人生经历中多了珍贵且难以忘怀的记忆。童海珍也表示英中文化交流至关重要，期待更多英国学生去大湾区看一看，去中国走一走，通过亲身体验纠正误解和偏见，不做井底之蛙。

英国筷子俱乐部“接触中国”项目联合负责人童海珍致辞。杨浩鹏摄

为中英友好注入青春力量

五位英国高校学生代表现场分享此次参加活动的心得体会。来自伦敦政治经济学院的Ramano说在这一趟旅程中给他带来了从未有过的独特体验，尤其是中国在可持续发展方面所做出的努力，如何应对全球气候变暖，保护珍稀植物等领域有了更深入的理解。

五位英国高校学生代表现场分享体会。杨浩鹏摄

来自牛津大学的Amelia参与了“科技篇”的体验。她说，通过大湾区之行，充分感受到了大湾区科技创新的蓬勃动能以及中国文化博大精深，也给自己在专业领域的学习提供丰富的灵感，期待还能够有机会再次全方位感受大湾区的魅力。

在剑桥大学就读的Choong出生在马来西亚，祖辈来自广东省惠州市。这种与生俱来的血缘联系让她对大湾区感到格外的亲切，能追寻父母的足迹走进惠州，感受当地的风土人情以及社会的飞速发展让她感慨颇深。

在广州品尝英女王同款粤式茶点，在顺德探访鳗鱼养殖工厂，上船体验龙舟竞技，下船试做龙船饭……参与了“美食篇”体验的Matt和Yara都来自伦敦亚非学院，现场再一次分享了自己在大湾区的美食之旅。在启动仪式现场，Matt还一展歌喉，用一首中文歌曲《今生缘》作为对这次大湾区体验的总结。在他看来不仅只是美食体验，更重要的是此行还收获了和中国朋友之间的友谊。

Yara也表示这次独特的体验加深了她对中国以及粤港澳大湾区的了解。她表示回英后，这段宝贵的经历，尤其是对于粤港澳大湾区的了解，成功帮助她在找寻工作中过关斩将，获得了新机会。

(责编：于洋、杨牧)