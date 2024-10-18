人民网曼谷10月18日电 （记者杨一、实习生姚欣可）18日，泰国华侨中医院“守正创新 传承发展”第二届中医药展览会在曼谷三洋中心开幕。泰国商业部长披猜、中国驻泰国大使馆公使吴志武、泰国华侨中医院院长蚁凡等出席开幕式，来自中泰双方中医药领域的百余名嘉宾参加活动。

披猜在致辞中表示，中医药在中国有几千年悠久的历史，是宝贵而独特的财富。华侨中医院在与中国中医药科研院所的密切合作下将成为东盟的中医药中心，有助于泰国与其他东盟国家加深经贸往来，增强国家软实力。

吴志武表示，中医是中华民族的瑰宝，有着数千年的历史积淀和深厚的文化底蕴，不仅是中国人民智慧的结晶，也是世界医学文化的重要组成部分。中医药在泰国的发展是中泰文化交流相互促进、造福人民的真实写照。希望并相信，此次展览会将有助于增进泰国各界对中医药的了解，促进中医药在泰国的推广和发展，为两国人民的健康事业做出贡献。

蚁凡介绍了本次展览会的主要活动，包括展示华侨中医院与上海中医药大学、上海龙华医院、天津中医药大学、福建中医药大学、成都中医药大学等5所中国中医药科研院所之间的合作成果；为民众提供免费医疗检查和治疗服务；内科、脉诊、针灸等中医保健知识研讨等。

据悉，本次展览会将持续至19日。

10月18日，泰国华侨中医院“守正创新 传承发展”第二届中医药展览会在曼谷三洋中心5层展厅开幕。人民网记者 杨一摄

活动现场，泰国华侨中医院工作人员向嘉宾展示医院智能多媒体屏。人民网记者 杨一摄

活动现场，泰国华侨中医院工作人员向来访者介绍养生产品。人民网记者 杨一摄

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