人民网约翰内斯堡10月17日电 （张茜）10月15至16日，南非本地华人企业硕丰集团举办企业成立20周年及新办公园区启用仪式，中国驻南非使馆经商处参赞邱忠义、南非比勒陀利亚生鲜市场集团总裁、南非第一国民银行经济学家以及当地农业产业代表和中资企业代表等参加了上述活动。

硕丰集团剪彩仪式。人民网 张茜摄

硕丰集团董事长孙晓栋在活动上致辞并表示，一个企业的成功，离不开对市场的精准把握、对技术的不断创新、对服务的持续优化以及对质量的严格把控。因此，硕丰集团始终致力于研发先进的生产技术和管理经验，不断提升自身实力，以确保产品的领先地位和市场的竞争优势。

硕丰集团董事长孙晓栋发言。人民网 张茜摄

孙晓栋在接受人民网记者采访时表示，中国技术加上高度本土化的团队是硕丰集团打开南非市场的关键。随着企业的发展，在当地不断创造就业机会，并把技术教给当地员工，获得了南非地方政府和当地社区的欢迎。硕丰集团迁址到新园区，不仅迎来了物理空间的升级，更开启了企业发展的新篇章。他期待与所有合作伙伴携手并进，为南非的经济发展添砖加瓦，实现共赢发展。

硕丰集团市场总监迪恩·范·维克发言。人民网 张茜摄

硕丰集团市场总监迪恩·范·维克在发言中回顾了公司的成长历程，从三人小团队起步，通过不懈努力与创新，逐步发展成为行业内的佼佼者。20年的发展，每一步都凝聚着中南双方团队的共同努力与智慧，不仅体现了中国企业对南非市场的长期承诺，也进一步加深了中南两国在经济领域的合作与联系。

中国驻南非使馆经商处参赞邱忠义发言。人民网 张茜摄

邱忠义在发言中强调了中国与南非作为农业大国之间的紧密合作关系，特别指出双方在农业现代化领域的合作正稳步发展并取得显著成效。他表示，中国政府对南非农产品进口给予了大力支持。近日，中国首批自南非进口的牛油果从上海洋山口岸入境，共计22吨。据介绍，这批南非牛油果将在今年11月于上海举办的第七届中国国际进口博览会上展出。硕丰集团等中国企业积极在南非开展投资合作正是落实中非合作论坛提出的中非农业合作。南非农业需要中资企业的加入，强化农业发展动力，促进农产品出口。

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