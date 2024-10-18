人民网里约热内卢10月16日电 （记者陈海琪）当地时间10月16日，由巴西中国和平统一促进会、巴西里约中国和平统一促进会、巴西米纳斯州中国和平统一促进会共同举办的庆祝中巴建交50周年暨“勿忘初心 同舟奋进”座谈会在里约举行。

“勿忘初心 同舟奋进”座谈会现场。巴西中国和平统一促进会供图

率团参会的中国和平统一促进会执行副秘书长路晓峰表示，今年是中巴建交50周年，长期以来旅巴侨胞爱国爱乡，融通中外，始终与祖国共奋进，用实际行动书写着“支持统一、报效祖国”的动人篇章。希冀海外侨胞继续高举爱国主义旗帜，坚决捍卫一个中国原则，坚定促进祖国和平统一。

中国驻里约总领馆副总领事王尉育表示，里约侨胞一直以来爱国爱乡，支持祖国和家乡建设。长期以来，侨胞们积极传播中国文化、助力中巴民间友好。希望巴西侨界继续为推进中国和平统一事业作出积极贡献。

巴西中国和平统一促进会会长张小春、巴西里约中国和平统一促进会会长林非凡、巴西米纳斯州中国和平统一促进会会长叶新锋等在座谈会上发言。他们表示，巴西侨界长期以来不忘初心，始终高举爱国主义旗帜，坚决反对“台独”分裂。愿继续坚定不移推进祖国统一大业，深化两岸融合发展，增进两岸同胞福祉，同心共创民族复兴伟业。

巴西中国和平统一促进会永久荣誉会长尹楚平，巴西里约中国和平统一促进会前会长詹慧华、陈雄彬，里约台胞代表陈碧云等也在座谈会上发言。会议由巴西中国和平统一促进会执行会长林海平主持。

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