编者的话：10月17日，雅万高铁开通运营一周年，哈利姆站内洋溢着欢乐的气氛。巨大的屏幕上循环播放着雅万高铁一年来的运营成就与精彩瞬间，生动展现了这条高铁如何改变了无数印尼民众的生活。

近日，习近平主席应约同印尼总统佐科通电话，两国元首高度评价雅万高铁在推动中印尼关系发展中的重要作用。习近平主席强调，中方愿同印尼高质量共建“一带一路”，做好雅万高铁可持续运营，打造更多合作亮点，让两国合作更好惠及两国人民。佐科总统表示，雅万高铁成为双方共建“一带一路”合作的典范。

10月17日，一列高速动车组停在印尼雅万高铁帕达拉朗站。（新华社）

雅万高铁开通一周年当天，人民日报社代表团抵达印尼。飞机落地后，即前往位于雅加达的哈利姆站，乘坐G1231次列车，进行现场采访，实地感受到雅万高铁通车一年以来给印尼当地民生改善、经济发展所带来的巨大变化，真正成为服务印尼民众的发展之路、民生之路、共赢之路，也为印尼及东南亚未来的铁路发展提供了宝贵经验和成功范例。

推动改善民生福祉

刚刚登上高铁列车，记者便与车厢的两位工作人员攀谈起来，其中一位叫阿里法的年轻人，刚刚过了23岁生日，已经在雅万高铁工作半年。“你为什么喜欢在雅万高铁工作？”记者问。她指着车厢屏幕上显示的“347公里/小时”字样，对记者说：“因为激情与效率！”身旁的维斯玛也是频频点头。

印尼是习近平主席提出共建“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地。雅万高铁是中印尼共建“一带一路”合作的“金字招牌”。2023年10月，习近平主席同佐科总统共同为雅万高铁正式开通运营揭幕。作为两国元首亲自关心推动的中印尼共建“一带一路”合作旗舰项目，雅万高铁过去一年的可持续运营改善了当地民众生活，惠及印尼人民。

开通运营一年来，雅万高铁客流呈现强劲增长态势，累计发送旅客579万人次，单日旅客上座率最高达99.6%，动车组列车安全运行超257万公里。印尼交通部长布迪在雅万高铁开通一周年庆祝活动上表示，雅万高铁顺利通车赢得了广大印尼民众的高度认可与赞赏，“这条高铁为印尼基础设施现代化书写了新篇章”。

在哈利姆站，法尼亚正打算坐高铁回在万隆的家。以前她每周回一趟家，每次都得开车3个多小时。“对我来说，万隆和雅加达的距离大大缩短了，不到1个小时就可以回家。雅万高铁极大地改变了我的生活，我现在可以有更多时间跟家人团聚。”法尼亚对记者说。

当天下午，记者乘坐G1248次高铁列车从万隆德卡鲁尔站返回雅加达时，在候车大厅外，远远看到4位中年模样的女性正以高铁为背景拍照。她们说，今天结伴从雅加达来万隆旅游，拍照是为了展示给亲朋好友，一副“先坐为快”的自豪表情。其中一名叫苏西的女士得意地向我们展示她拍的一段视频，比划着说：“我特地在车上做了一个硬币滚动试验，发现高铁开得这么快，却同在平地上一样平稳。”

通勤时间大大减少，与家人团聚的时光更多了，乘车舒适度和体验感大幅增加……法尼亚、苏西的经历是众多雅万高铁乘客感受的缩影。雅万高铁像一条纽带，将雅加达与万隆紧密连接起来，为沿线民众提供了安全、绿色、高效、舒适的出行方式，备受沿线民众青睐。

在哈利姆站，站长伊斯甘达时不时通过对讲机与工作人员沟通情况，确保车站各部分运行一切正常。他已经担任站长两年，亲眼见证了车站从无到有、从一纸蓝图到如今繁忙运营的整个历程。他说，如今哈利姆站不只是服务乘客的交通枢纽，更是提供购物、餐饮等便利的小型商业区，吸引上百家商铺入驻，增加了许多沿线居民的经济收益。

持续助力印尼经济发展

雅万高铁的一端连接着印尼的政治与经济中心——拥有千万人口的首都雅加达，另一端通往印尼第四大城市、西爪哇省首府万隆，其秀丽的自然风光吸引不少游客前往观光。作为印尼乃至整个东南亚的首条高速铁路，雅万高铁不仅是连接两座城市的现代化交通大动脉，更对沿线地区发展产生巨大的辐射及带动作用，为沿线地区经济发展按下了“快进键”。印尼官方统计表明，雅万高铁项目在2019年至2023年间为雅加达特区和西爪哇省贡献了近60亿美元的国内生产总值。

从哈利姆车站出发，约15分钟便能到达卡拉旺站，附近集聚了众多知名工业园区，涵盖汽车制造、电子产品、家电生产等领域，是印尼工业发展的重要支柱。距卡拉旺站约10公里的中国·印尼经贸合作区内，聚集了50多家来自中国、美国、新西兰、芬兰等多个国家和地区的知名企业，一片繁忙而有序的景象。宽阔的园区道路两侧分布着整齐排列的厂房和现代化的办公楼，各类重型卡车不时来回穿梭，有条不紊地装卸货物。

“卡拉旺站预计明年开通，将对园区的发展产生重要意义。”中国·印尼经贸合作区有限公司董事长刘卫明对本报记者说道，“从雅加达到园区的公路交通一直比较拥堵，对园区企业物流和运输效率造成很大影响。车站开通后，将大大缓解交通运输压力，便利工作人员通勤，让园区与雅加达、周边港口和机场之间的连接更加便捷通畅，显著降低时间成本、燃油开支和环境污染等。届时园区将对投资者产生更大吸引力，招揽更多企业入驻。”

列车继续向前飞驰，万隆美丽的自然风光在代表团眼前徐徐展开。连绵起伏的山峦和绿意盎然的稻田错落有致，宁静的村庄点缀其间，偶尔还能看到河流蜿蜒流淌。万隆有丰富的自然和文化旅游资源，素有“爪哇的巴黎”美称。雅万高铁为万隆旅游业注入新的增长动力。

雅万高铁还有力带动当地旅游业迎来新一轮增长。最新数据显示，一年来，已有来自159个国家和地区的超过33万名外国乘客搭乘雅万高铁；今年5月，西爪哇省游客数量环比增加94.84%；今年前往万隆的游客数量增长了10%—15%左右。为提升旅行体验，雅万高铁与十多个万隆旅游景区合作推出“高铁旅游”套餐，持有高铁车票的游客可享受免费接驳车辆、免景区门票及用餐和住宿折扣等优惠。

印尼酒店及餐饮协会西爪哇地区执行委员会主席多迪·艾哈迈德·索潘迪在接受记者采访时表示，雅万高铁的开通显著推动万隆旅游业增长，随着大量游客前往万隆，沿线地区的酒店入住率和餐厅收入都大幅提升，相关产业焕发出新的活力。“雅万高铁不仅为旅游业注入了活力，也为整个地区的经济发展带来了新的机遇。希望未来地区政府与雅万高铁继续加强合作，携手推动地区经济的进一步增长。”他说。

创造区域互联互通新机遇

在印尼，雅万高铁有一个更加响亮、家喻户晓的名字——“Whoosh”。这个单词是印尼语“省时”“高效”和“先进”的首字母缩写，它模仿了高铁呼啸而过的声音，生动展现了雅万高铁风驰电掣的姿态。雅万高铁开通运营后，使印尼成为东南亚地区第一个拥有时速350公里高铁的国家，一步迈入高铁时代，成为中国同地区国家共商共建共享、携手迈入现代化的成功范例。

作为印尼和东南亚地区的首条高速铁路，雅万高铁是中国高铁首次实现全系统、全要素、全产业链在海外建设的典范。项目全线采用中国技术和标准，从勘察设计、工程施工到装备制造、运营管理，全面展现了中国高铁产业链的强大实力。

通过雅万高铁项目，中国展现了强大的高铁技术创新能力和工程建设管理水平，彰显了中国在高铁领域从技术研发到工程实施的硬核实力。雅万高铁的成功修建和顺利运营，不仅为印尼增添了一张崭新的“国家名片”，也成为东南亚地区交通现代化的象征，为中国与印尼及其他国家在基建、交通等领域的进一步合作起到了重要的示范效应。

印尼总统佐科说，雅万高铁所使用的技术、达到的速度等对印尼民众来说都是“崭新的”，“雅万高铁是印尼运输业进一步现代化的标志”。东盟秘书长高金洪在试乘雅万高铁时表示，雅万高铁不只对印尼非常重要，对东盟也具有历史性意义，它展示了推进区域互联互通能够释放的发展潜力。

雅万高铁在东南亚引发了广泛关注和积极反响，为地区其他国家提供了宝贵经验借鉴。泰国和马来西亚等国对此表现出浓厚兴趣，纷纷加快了高铁项目的规划与推进。前泰国驻东盟大使乌拉瓦蒂表示，雅万高铁的开通为地区国家带来积极的发展势头，铁路发展对提升区域互联互通水平非常重要。马来西亚计划在加里曼丹岛建设一条连接印尼的铁路，并计划建设途经新加坡、泰国等地的铁路线，提升区域便利化水平。

“雅万高铁不仅填补了印尼在高铁领域的空白，也为东南亚地区树立了标杆。”印尼商业与经济研究所高级研究员法贾尔·希拉万在接受记者采访时表示，雅万高铁的示范效应将促进地区其他国家对高铁项目的推进，为推动东南亚区域互联互通创造新的机遇，进一步增强东盟内部的经济一体化进程。

积极推动可持续运营

开通一年来，中方积极推动雅万高铁可持续运营，在技术支持、设备维护和人员培训等方面提供了全方位保障。

印尼中国高速铁路有限公司财务风险董事张超对记者表示，雅万高铁开通运营后，中印尼运维联合体积极适应日益旺盛的客流需求，主动服务斋月和开斋节运输，不断优化列车开行方案，加大运力供给，雅万高铁每日开行动车组列车由开通初期的14列增至高峰期52列，单日最高旅客发送量2.4万人次。持续完善旅客服务措施，营造畅通高效、温馨舒适的出行环境。实行灵活浮动票价政策，为旅客提供更多选择。

“中方与印尼方共同组建管理团队，对高铁司机、动车组机械师等23个岗位600名印尼本地人员进行培养，其中114名学员正在跟班学习，160人已完成资格性培训，即将开始跟班学习，不断提升雅万高铁属地化运营管理能力，共同擦亮雅万高铁这面‘金字招牌’。”中国铁路北京局集团有限公司雅万高铁（国际）项目管理组组长胡明介绍说。

布迪表示，中国在印尼的铁路交通发展中发挥了关键作用。“中国的先进技术和经验大大提升了印尼的基础设施建设水平，推动了技术转移，带动了本地经济发展。”他说，“我们期待未来与中国继续合作，将高铁网络延伸至更广地区，为印尼的交通运输体系发展带来更多机遇。”

就在记者乘坐的G1231次列车上，一位印尼司机正在驾驶。30岁的列车长山迪当天值班，他说：“对我们来说，这是具有历史性意义的，很荣幸能参与其中。这一年来，看到许多来自新马泰以及欧美的游客，这些外国游客感到最不可思议的是，火车开到350公里每小时，居然能如此平稳，如此舒适。”

印尼中国高速铁路有限公司印尼方董事阿兰说：“中方培训为印尼工程师和工人提供了宝贵的学习机会，不仅促进了两国技术的交流，也为未来类似项目的顺利实施打下了坚实的基础。”

印尼对华合作牵头人、雅万高铁委员会主席、海洋与投资统筹部长卢胡特在接受本报记者专访时表示，对未来雅万高铁可持续运营充满信心，相信雅万高铁一定能够给印尼民众带来更多的便利和交通环境的改善。

【环球时报赴印尼特派记者 章念生 王云松 环球时报驻印尼特派记者 李培松 曹师韵】

(责编：徐婵、卫嘉)