人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第十届“剑桥徐志摩诗歌艺术节”圆满落幕

2024年10月18日14:03 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网伦敦10月16日电 （郭锦标）10月15日，以“爱与想象力”为主题的第十届剑桥徐志摩诗歌艺术节在剑桥大学国王学院圆满落下帷幕，受邀前来的诗人、艺术家和学者相聚康河之畔，赏读名家诗作，共赴十年之约。

剑桥大学国王学院院长官邸会客厅举办的诗歌朗诵活动中，国王学院副院长史蒂文·切利，英国历史学家萨拉·哈里森，剑桥大学法国文学教授克里斯托弗·普伦德加斯特院士，剑桥大学艺术史教授让·米歇尔·马兴院士，剑桥市市长杰妮·高丝露普等分别用英文朗诵了爱尔兰诗人叶芝、英国诗人鲁伯特·布鲁克和中国诗人徐志摩关于“爱”的主题诗歌。牛津大学青年汉学家奥利弗·哈格雷夫用中英双语朗诵了徐志摩的诗歌《变与不变》，剑桥大学人类学学者、剑桥徐志摩诗歌艺术节的联合创始人王子兰用中文朗诵了徐志摩的诗歌《偶然》。

艾伦·麦克法兰院士回顾徐志摩诗歌艺术节走过的十年历程 李玥摄影

艾伦·麦克法兰院士回顾徐志摩诗歌艺术节走过的十年历程。李玥摄

剑桥徐志摩诗歌艺术节主席、剑桥大学国王学院终身院士、英国国家学术院院士、社会人类学教授艾伦·麦克法兰充满感情地回顾了剑桥徐志摩诗歌艺术节走过的十年发展历程。十年来，该活动每年在剑桥大学国王学院举行，就“康河·康桥”“森林与音乐”“花园与飞鸟”“室内的魅力”“和谐”“新生”等主题开展了数十场线下、线上的文化创意活动，吸引了来自世界各地的诗人、艺术家与音乐家参与。现已成为英国最具规模和影响力的中英文化交流活动之一。

麦克法兰院士表示，会将该诗歌艺术盛典继续延续下去，打造更多文化创意活动，在中英文化交流的新时代里为更多对诗歌、文学、艺术抱有热忱的人士提供交流与合作的平台。

展览现场 李玥摄影

展览现场。李玥摄

诗歌艺术节期间，一场名为《爱与想象力：庭院与山野》的展览同期举行。展览汇聚了多位中外艺术家的作品，这些作品编织出一幅跨越时空的文化交融画卷。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部