人民网伦敦10月16日电 （郭锦标）10月15日，以“爱与想象力”为主题的第十届剑桥徐志摩诗歌艺术节在剑桥大学国王学院圆满落下帷幕，受邀前来的诗人、艺术家和学者相聚康河之畔，赏读名家诗作，共赴十年之约。

剑桥大学国王学院院长官邸会客厅举办的诗歌朗诵活动中，国王学院副院长史蒂文·切利，英国历史学家萨拉·哈里森，剑桥大学法国文学教授克里斯托弗·普伦德加斯特院士，剑桥大学艺术史教授让·米歇尔·马兴院士，剑桥市市长杰妮·高丝露普等分别用英文朗诵了爱尔兰诗人叶芝、英国诗人鲁伯特·布鲁克和中国诗人徐志摩关于“爱”的主题诗歌。牛津大学青年汉学家奥利弗·哈格雷夫用中英双语朗诵了徐志摩的诗歌《变与不变》，剑桥大学人类学学者、剑桥徐志摩诗歌艺术节的联合创始人王子兰用中文朗诵了徐志摩的诗歌《偶然》。

艾伦·麦克法兰院士回顾徐志摩诗歌艺术节走过的十年历程。李玥摄

剑桥徐志摩诗歌艺术节主席、剑桥大学国王学院终身院士、英国国家学术院院士、社会人类学教授艾伦·麦克法兰充满感情地回顾了剑桥徐志摩诗歌艺术节走过的十年发展历程。十年来，该活动每年在剑桥大学国王学院举行，就“康河·康桥”“森林与音乐”“花园与飞鸟”“室内的魅力”“和谐”“新生”等主题开展了数十场线下、线上的文化创意活动，吸引了来自世界各地的诗人、艺术家与音乐家参与。现已成为英国最具规模和影响力的中英文化交流活动之一。

麦克法兰院士表示，会将该诗歌艺术盛典继续延续下去，打造更多文化创意活动，在中英文化交流的新时代里为更多对诗歌、文学、艺术抱有热忱的人士提供交流与合作的平台。

展览现场。李玥摄

诗歌艺术节期间，一场名为《爱与想象力：庭院与山野》的展览同期举行。展览汇聚了多位中外艺术家的作品，这些作品编织出一幅跨越时空的文化交融画卷。

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