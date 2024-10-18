新华社华盛顿10月17日电 题：“宝力”“青宝”入住美国“新家”

新华社记者熊茂伶 胡友松

位于美国首都华盛顿的一家动物园迎来来自中国四川的两位新“住客”：大熊猫“宝力”表现松弛，“青宝”行为拘谨，它们给动物园带来满满的喜悦。

这两只大熊猫15日搭乘专机抵达华盛顿附近的杜勒斯国际机场，随后被运至位于市区西北的史密森学会国家动物园，正式开启为期10年的旅居生活。它们将在大熊猫馆内至少隔离30天，并逐步适应新环境，明年1月24日将首次公开亮相。

新华社记者16日探访动物园大熊猫馆时看到，员工们脸上都洋溢着明媚的笑容。大熊猫馆助理馆长、饲养员劳里·汤普森告诉记者，大熊猫馆没有大熊猫的日子是“非常悲伤的”，当得知新的大熊猫要来时，她激动不已。

2023年11月8日，大熊猫“美香”“添添”和它们的雄性幼崽“小奇迹”启程返回中国，大熊猫馆里暂时没了“住客”。三岁的“宝力”和“青宝”到来，给动物园带来了新活力。“宝力”与史密森学会国家动物园渊源不浅。“宝力”的母亲“宝宝”2013年在这家动物园出生，而“宝力”的外公外婆就是“添添”和“美香”。

从“添添”“美香”入园时就开始照顾它们的汤普森说，雄性大熊猫“宝力”从外形到性格都和它的外公“添添”小时候很像，很喜欢与人亲近，松弛感十足。而雌性大熊猫“青宝”则有些拘谨，常常是做自己想做的事，不一定“随叫随到”。汤普森说，希望“青宝”在这里安顿好了以后，大家能更好地了解它的性格。

动物园兽医詹姆斯·斯泰尔跟汤普森日前前往中国大熊猫保护研究中心都江堰基地，全程陪同了两只大熊猫的跨洋之旅。斯泰尔告诉记者，兽医团队将监测大熊猫的食物摄入量，并观察它们的排泄物，对它们进行各种检查，确保它们健康成长。

斯泰尔还透露，大熊猫的食物绝大部分是竹子，但在训练时偶尔会给它们吃苹果、胡萝卜等。此外，动物园还从中国饲养员团队那里获得了“大熊猫面包”的“秘方”。

记者探访时发现，园区此前对大熊猫馆内设施进行了升级。动物园景观建筑师马修·塞勒斯告诉新华社记者，在室内区，园区对水池进行了改造优化，重新修建了攀爬设施，在确保安全的情况下给大熊猫更多攀爬“挑战”。在室外区，很多设备已换新，还添置了新的攀爬设施，希望能吸引大熊猫到部分较少使用的空间活动、充分探索户外环境，也能让游客更好地观看大熊猫的一举一动。

两只大熊猫虽已入住，但美国民众还要等待三个多月才能“一睹真容”。史密森学会国家动物园园长布兰迪·史密斯告诉新华社记者，初期会让大熊猫适应新的栖息地、新的饲养员以及所有照顾它们的人，然后会逐渐地让工作人员和了解大熊猫的人接触它们。一切进展顺利后，才会向热爱大熊猫的“粉丝”开放。

史密斯说，大熊猫的魅力不仅在于物种本身，还能让美国人更深入地了解它们的来源地、栖息地以及当地居民的文化。对前来参观的人而言，这是一个了解中国文化的绝佳机会。

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