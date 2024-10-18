新华社北京10月18日电 题：美元潮与汐——收割世界的分解动作

新华社记者俞懋峰 李洁

在过去两年多连续11次加息之后，美国联邦储备委员会9月宣布大幅降息，货币政策转向。从短期看，美联储降息带来的美元流动性增加可能产生一定积极效应，但中长期来看，这是从宽松到紧缩的新一轮货币政策周期的开始。

无论由潮转汐，还是止汐来潮，美国玩弄货币政策、收割世界财富的心态没有变；借助金融地位，先放水再收网、收网后再放水的手段没有变。潮与汐，不过是金融霸权主义“手起”“刀落”“再手起”“再刀落”的分解动作。

经济增长放缓担忧加剧

去年7月以来，美国联邦基金利率一直处于23年来最高水平。美联储9月18日宣布降息，幅度为50个基点而非25个基点，一方面反映对通胀下行的信心，另一方面凸显对就业市场疲软的担忧。

《澳大利亚金融评论报》网站刊文说，此次降息幅度很罕见，美联储之前降息50个基点关联的是2001年1月应对互联网泡沫破裂和2007年9月应对次贷危机等紧急时刻。

瑞士苏黎世EFG银行首席经济学家斯特凡·格拉赫表示，美联储大幅降息将影响其他央行利率决策，并令市场得出美国经济正在放缓的判断。

降息通道开启后，美联储仍面临平衡通胀改善趋势与经济下行风险的挑战。美国劳工部数据显示，今年9月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于市场预期。与此同时，在截至10月5日的一周，美国首次申请失业救济的人数升至一年多来最高水平。

通胀意外回升和劳动力市场疲软，进一步加剧美联储降息前景的不确定性，并导致美债市场持续波动。美国城堡证券投资公司警告，投资者要准备好应对美债市场的“重大波动”。

日本央行行长植田和男表示，美国经济存在下行风险，“以美国为代表的海外经济体前景的不确定性导致近期金融和资本市场不稳定”。

货币政策负面外溢效应多

理论上，美联储降息将向市场输送更多流动性，降低美元融资成本。对全球经济而言，降息虽有短期正面效应，但美元资本的流动趋势也会在金融市场、国际贸易等多个层面产生负面外溢效应。

美联储降息后，美元资金将在全世界寻找投资目的地，游资快进快出可能冲击国际资本市场和资产价格。土耳其经济频道分析师穆拉特·图凡表示，美联储降息在提升美元流动性的同时将加大地区市场波动和投资风险。

在贸易层面，美元对其他主要货币的汇率可能因此大幅波动，不少经济体由于本币升值而面临贸易失衡风险。国际金融研究所首席经济学家马尔塞洛·埃斯特旺说，欧元与美元的利差可能给欧洲带来欧元升值、出口下降等风险。斯洛文尼亚《日报》分析，美联储降息可能促使欧元走强，削弱欧洲出口竞争力。

肯尼亚经济学家詹姆斯·希克瓦蒂认为，降息可能导致肯尼亚先令汇率不稳定，先令升值会给出口商造成困难。

此外，增加的美元流动性通常意味着货币供应量增加，可能导致包括美国在内的全球通胀压力上升。德国《商报》评论说，美联储大幅降息放宽了企业和消费者的融资条件，但不确定性仍然存在，通胀风险会增加。

值得注意的是，美元利率下行周期往往是新兴市场经济体信用急速扩张的时期，由于利率成本降低，一些经济体可能过度借贷，加大此后债务违约风险。历史经验表明，许多新兴国家的主权债务违约都是由美联储货币政策转向引发。

《拉丁美洲邮报》刊文说，墨西哥、巴西和阿根廷等国家本就面临高通胀和政治不稳定等挑战，美联储政策可能加剧这些国家的金融脆弱性。

美元霸权冲击世界经济稳定

美国货币政策被选票政治捆绑、被“美国优先”主导。美联储一轮又一轮降息、加息形成的美元潮汐让世界经济陷入一个又一个“繁荣——危机——低迷”的循环，这背后的美元霸权已成为威胁世界经济的重要不稳定因素。

历史上，多次金融危机都与美国货币政策周期有一定联系。例如，2001年至2003年，美联储连续13次降息，放大了资产泡沫。2004年至2006年，美联储连续17次加息，直接刺破房地产泡沫，引爆次贷危机，最终演化为国际金融危机。

此次降息前，为应对新冠疫情冲击，美联储2020年3月祭出“零利率+量化宽松”的非常规货币政策。接着，为应对高通胀，美联储又开启激进加息模式，自2022年3月至2023年7月累计加息525个基点。

委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗表示，拉美国家极易受到美货币政策影响。过去两年，美国为应对通胀采取的多项措施将压力传导到拉美国家，挫伤后者经济表现。

倚仗美元霸权，美国还为自己铸造了一张可无限透支的“信用卡”。在刚刚结束的2024财年，美国联邦政府预算赤字高达1.8万亿美元。美联储降息会将其增发国债的胃口撑大，美债危机或将愈演愈烈，祸及全球。

德国《法兰克福汇报》评论说，今年美国预算赤字预计高达其国内生产总值的6%。两党总统候选人承诺的政策还将大幅增加预算赤字。美联储不为此作准备，却大幅降息，发出相反信号。

乌兹别克斯坦世界经济与外交大学高级国际研究所专家阿扎马特·谢伊托夫表示，美国即将迎来大选，拜登政府可能希望通过短期经济刺激提升民主党支持率。美国不考虑其货币政策的全球影响，任由负作用外溢。

美国对美元霸权的滥用正在产生反噬效应。根据国际货币基金组织数据，今年第二季度末，美元在全球官方外汇储备中的占比为58.2%，为1995年以来最低。可预见的是，这一下降趋势远未结束。

(责编：崔越、张悦)