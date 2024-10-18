新华社联合国10月17日电（记者潘云召）联合国经济和社会事务部17日发布的《2024年世界社会报告》说，受新冠疫情以来一系列危机影响，全球社会发展进步的关键指标出现逆转，极端贫困率20年来首次上升，不平等现象加剧。

这份关于世界重大社会发展问题的报告说，尽管全球宏观经济正在复苏，但最不发达国家等处境特殊国家的极端贫困率仍然很高。到2022年，除低收入国家外，大多数国家的极端贫困率已回到疫情前水平。

报告显示，低收入国家的失业率持续居高不下，就业差距率从2018年的20%上升到2023年的21%，这一趋势加剧了全球收入和财富不平等。2022年，全球最贫穷的一半人口仅拥有世界财富的2%，而最富有的10%人口拥有76%的财富。

报告还说，随着各国逐渐摆脱多重和相互交织的危机，全球有机会将危机对社会发展的长期影响降至最低，并建立更具韧性的社会。在当前的全球政策环境下，区域性突发事件更容易演变成跨国危机。报告呼吁加强国际合作，支持各国努力应对近期全球危机造成的挫折，避免冲击转化为危机。

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