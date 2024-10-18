人民网巴黎10月15日电 （记者何蒨、任妍）10月14日，备受全球汽车界瞩目的2024年巴黎车展在凡尔赛门展览中心揭开帷幕。作为拥有百年历史的世界汽车盛会，此次车展亮点之一是来自中国的电动汽车品牌纷纷亮相，以创新设计和未来科技吸引广泛关注。

据了解，此次车展上，中国品牌占据了约五分之一的展位，不仅带来了最新车型，还展示了尖端设计和技术成果，充分展现了中国电动汽车行业的迅猛发展。

巴黎车展现场观众正在体验试驾车辆。人民网记者 何蒨摄

根据中国汽车工业协会的数据，2023年中国汽车整车出口量达到491万辆，同比增长57.9%，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。从2020年的100万辆到2023年的近500万辆，中国汽车出口实现了连续四年的大幅增长。

在中国汽车产业“由大变强”的关键转型期，中国车企迈入了“大航海时代”，开启了全新的全球征程。零跑汽车董事长朱江明在接受记者采访时表示：“中国车企的出海之路机遇与挑战并存，中国品牌有望换道胜出。只有做出有价值的产品，才能带来持续增长的销量。”

在巴黎车展期间，零跑汽车举行了主题为“A Leap Forward”的全球战略发布会，推出了全新B系列及其首款全球化车型B10。零跑汽车展台上展示了C16、C10、T03与全新B10等多款车型。此外，零跑汽车还启动了欧洲巡游活动“家族西游记”。

朱江明表示，零跑的每一款车都是全球化车型，基本上都会选择在海外发布。全新B系列专为全球年轻用户打造，基于零跑最新的LEAP3.5技术架构，具备智能、时尚、乐趣和品质四大特点，这是零跑全球化战略的重要一环。

自去年以来，零跑汽车积极布局海外市场。朱江明表示，与Stellantis集团的合作模式是中国新能源汽车出海的一种典型模式。利用合资合作实现本地化，是中国新能源汽车在海外市场落地的一种有效途径。

零跑国际首席执行官忻天舒在发布会上分享了零跑汽车的全球化拓展成效。目前，零跑国际已在13个欧洲国家拥有超过200家经销商，并计划到2025年底在欧洲设立500个销售点。此外，零跑计划从2024年第四季度起，将业务扩展到亚太、中东、非洲和南美洲。

在巴黎车展的零跑汽车展位上，一位外国参观者坐在零跑C10中体验驾驶舱时表示：“零跑汽车的定位和价格让人印象深刻。你花的钱可以换来极大的舒适感，这非常棒。此外，零跑汽车的内部设计简洁，与车展上大多数繁复的设计形成鲜明对比，让人感到非常安静。”

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