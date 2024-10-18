人民网法兰克福10月17日电 （记者刘仲华）当地时间10月16日下午，“从浙江读懂中国”主题文化交流活动在2024年德国法兰克福国际书展举行，浙江大学“新思想在浙江的萌发与实践”系列图书参展并举办英文版签约及西班牙文版新书首发式。

“新思想在浙江的萌发与实践”系列图书总主编、浙江大学党委书记任少波作视频致辞，中宣部进出口管理局副局长赵海云现场致辞。施普林格·自然集团旗下的图书出版品牌帕尔格雷夫·麦克米伦与浙江大学出版社签署“新思想在浙江的萌发与实践”系列图书的英文版合作协议。《统筹城乡兴“三农”》西班牙文版正式首发。

任少波在致辞中表示，“新思想在浙江的萌发与实践”系列图书，是浙江大学集中了哲学社会科学各方面的学术力量联合开展“浙江改革发展”研究的重要成果。它展现了浙江人民在改革开放和现代化建设中的奋斗历程和辉煌成就，反映了新时代中国特色社会主义思想在浙江的生动实践。这次图书国际化传播活动，不仅有助于增进国际社会对中国发展道路的理解，也为世界各国提供了相互学习借鉴、共享发展经验的平台。他期待，这些书籍能在世界各地播撒思想的种子，激发更多实践与行动，共同构建人类命运共同体的美好未来。

赵海云表示，这次活动是中国本土的优秀图书在国际书展上富有创意且意义深远的一次展示。希望通过这样的合作，让世界各地更多的人士感受到中国的发展脉搏。期待与所有关注和支持中国发展的组织和个人建立更加紧密的合作关系，共同推进文化互鉴、文明交流，促进人类命运共同体的构建。

《统筹城乡兴“三农”》一书作者孙景淼在视频致辞中表示，多年来浙江走出了富有特色的城乡一体化发展路子，希望通过这本书的出版引发更多深入思考和有益讨论，共同推动全球各国城乡统筹发展、乡村更加美好。

图为施普林格·自然集团图书业务总裁尼尔斯·托马斯致辞。浙江大学出版社供图

浙江大学出版社、施普林格·自然集团、阿特拉斯出版社、印度Sampark出版社有关负责人在活动中致辞。施普林格·自然集团图书业务总裁尼尔斯·托马斯表示，浙江是中国改革开放的排头兵和共同富裕示范区。“新思想在浙江的萌发与实践”丛书涵盖了广泛主题，包括数字发展、卫生健康、民营经济、文化发展和创新经济等。它为全球读者深入了解中国改革开放和发展的成功经验提供了一个窗口。施普林格·自然集团很荣幸能与浙江大学出版社合作出版该系列丛书，从而让全球读者更好地了解中国。未来希望与浙江大学出版社有更多的合作，向世界介绍中国文化和学术思想，促进中外理解与对话。

“新思想在浙江的萌发与实践”系列图书英文版的签约及《统筹城乡兴“三农”》西班牙文版新书的首发，是浙江大学拓展国际学术合作与交流路径的重要尝试，也是国际图书合作的新主题、新篇章。通过这些图书的海外出版，能够让更多的读者“从浙江读懂中国”，感受这片热土上的变革与发展，共同为推动人类文明进步贡献智慧和力量。

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