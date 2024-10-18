人民网巴黎10月17日电 （记者于超凡）当地时间10月15日，由福建省南平市人民政府主办、武夷山市人民政府承办、福建武夷山三茶集团有限公司与巴黎中国茶文化中心协办的世界文化遗产交流暨中法“茶酒对话”活动在法国巴黎举办。

中法“茶酒对话”现场研讨。主办方供图

中国驻法国大使馆临时代办陈栋，法国国务及国际合作总长、总统国际合作特别顾问塞巴格，法国参议员安格莱，南平市委书记袁超洪等出席并致辞，法国有关部门和地方、协会、企业及中方代表等百余位嘉宾出席活动。

陈栋在致辞中表示，今年是中法建交60周年暨中法文化旅游年，中法“茶酒对话”是年内福建省和法国有关方面共同举办的又一次重要的文化交流活动。中国茶和法国酒的对话，颇具新意，对促进两国文明互鉴、增进中法友谊具有重要意义。塞巴格致辞表示，茶和酒不仅是中法两国文化的象征，也是两国交往的桥梁，体现了两国对自然的尊重、双方友谊的传承。

安格莱表示，中法两国是东西方文明的代表性国家，茶酒对话是两国文明互动的有效途径，希望进一步加深对中国茶乃至中华文化的了解。

袁超洪表示，此次活动以茶酒为媒，见证了两国千年文化积淀，促进了文明交流互鉴，推动了中法友谊传承，希望以“中法文化旅游年”为契机，认真落实两国元首达成的重要共识，弘扬“中法精神”，进一步促进地方交流、密切人员往来，拓宽经贸、文化、旅游、友城等方面合作，为中法关系承前启后、继往开来作出南平贡献。

活动期间，法国国际红酒技术协会和武夷山海峡茶业交流协会代表分别作茶酒宣介，相关企业开展对话交流并作演讲，发布茶酒联名产品，并签署合作备忘录。

当天，“武夷山水”品牌法国营销推广中心在巴黎中国茶文化中心正式揭幕运营，福建南平市代表团、巴黎中国茶文化中心以及中法两国特邀嘉宾共同参加揭幕仪式。

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