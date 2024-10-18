人民网巴黎10月18日电 （记者于超凡）当地时间10月15日，“武夷山水”品牌法国推广中心在巴黎中国茶文化中心正式揭幕运营，成为继澳大利亚之后的第二家海外运营推广中心，标志着“武夷山水”品牌海外布局的进一步扩展。

参会嘉宾为“武夷山水”法国推广中心揭牌。主办方供图

揭幕仪式上，巴黎中国茶文化中心理事长洪峰，联合国世界旅游组织特别顾问、名誉秘书长玛丽-皮埃尔·布歇·霍利耶、法国茶行业促进会主席杰里米·塔蒙、南平实业集团董事长陈亮等嘉宾致辞，表达了对中法茶文化交流的美好愿景，希望通过不断加强茶业合作交流，共同促进茶产业和技术发展。南平市委书记袁超洪及福建省南平市代表团、巴黎中国茶文化中心以及中法两国特邀嘉宾共40余人出席揭幕活动。

“武夷山水”是南平市委、市政府践行习近平生态文明思想，创新体制机制，大力打造的区域公用品牌。“武夷山水”品牌依托南平优越的生态资源和武夷山双世界遗产品牌优势，严守品质之本，集合家乡臻味，秉承“做优质生活供应商”的品牌理念，为消费者提供极具地域特色的绿色、生态、安全的产品。

(责编：于洋、杨牧)