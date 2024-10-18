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第八届中德汽车大会在慕尼黑举办

2024年10月18日09:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网慕尼黑10月17日电 （记者刘赫）当地时间10月15日，第八届中德汽车大会在德国慕尼黑举办，中德汽车产业相关机构、企业代表等400余名各界嘉宾出席大会，共同探讨在绿色、低碳、智能的宏观前提下，全球汽车产业的未来发展方向与合作机遇。

（第八届中德汽车大会当地时间10月15日在德国慕尼黑举办，中德汽车产业相关机构、企业代表等400余名各界嘉宾出席大会。大会供图）

第八届中德汽车大会当地时间10月15日在德国慕尼黑举办，中德汽车产业相关机构、企业代表等400余名各界嘉宾出席大会。大会主办方供图

中国驻德国大使馆公使翟谦在开场致辞中指出，中德汽车大会已成为促进中德汽车产业交流与合作的重要平台。中德汽车产业合作的成功故事，基于双方相互尊重、开放包容的共识。中德产业链供应链深度互嵌，两国市场高度依存，中德汽车产业合作前景光明，中方欢迎并期待德国企业继续成为中国新一轮开放发展的同行者、参与者和受益者。

中国商务部投资促进事务局副局长于广生表示，中德汽车产业合作40年，成果丰硕，深度交融，已经形成“你中有我，我中有你”的合作格局。中德两国汽车产业深度合作的“双向奔赴”，符合中德两国共同利益，也对全球汽车产业转型发展形成有力支撑，期待在汽车产业升级变革、全球绿色低碳转型过程中，中德汽车产业合作能够谱写新的美好故事。

巴伐利亚州经济事务、区域发展与能源部国际司司长魏德曼表示，巴伐利亚州与中国长期保持友好合作关系，汽车产业方面的合作尤其深远，巴伐利亚州始终坚信，在全球汽车产业转型过程中，中德两国承担着重要责任，在共同协作之下，汽车行业面对的各种挑战都必将得到解决方案。

主办方之一的吉林省商务厅副厅长王立群介绍，中国一汽是新中国汽车工业摇篮，当前，吉林正举全省之力支持中国一汽与大众、奥迪等世界一流车企深化务实合作，加快重构产业链、供应链、价值链，努力推动全省汽车产业在新能源智能网联赛道上由跟跑向领跑迈进。

德国知名汽车经济学者杜登霍夫、中国长春汽车经济技术开发区管委会主任李国辉、宝马中国合资公司高级经理博鲁克依次发表了主旨演讲，集中探讨了全球汽车产业当前的发展态势、产业绿色转型与可持续发展，以及数字化与人工智能技术如何变革汽车制造与出行方式。

当日下午，中德汽车大会“会客厅”开启，共17家汽车企业及产业相关机构依次登台路演，共话中德汽车产业合作与发展。

本届中德汽车大会由中国商务部投资促进事务局、吉林省商务厅、长春汽车经济技术开发区、柏林勃兰登堡州汽车供应商协会、德国因戈尔施塔特市创业者中心、德国北威州汽车产业集群、德国巴伐利亚汽车集群、德国下萨克森州汽车产业集群、德国萨尔州汽车产业集群、德国Pro IT汽车产业集群、德国萨克森州汽车产业集群主办，中国国际投资促进中心（德国）承办。大会得到了中国合肥经济技术开发区、长沙经济技术开发区的支持。

(责编：于洋、杨牧)

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