章思远

中国有句古训：人无信不立。美国第一位总统乔治·华盛顿也曾说过，不要做你完成不了的事情，但一定要信守承诺。可见，诚信是东西方文化都崇尚的美德，也是人与人乃至国与国交往的基本原则。

中美元首旧金山会晤以来，两国关系总体保持止跌企稳势头。美国多次重申“四不一无意”承诺，即美国不寻求同中国打“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟体系反对中国，不支持“台湾独立”，无意同中国发生冲突。同时，美国也多次表明，不寻求遏制中国发展，不寻求同中国“脱钩”。

美国真的兑现了这些承诺吗？显然没有！我们看到的是，布林肯国务卿称“中俄朝伊是修正主义集团”。常务副国务卿坎贝尔渲染“中国威胁”，称中国是“美国史上最大挑战”，并炮制所谓“中国改变全球‘操作系统’核心”新叙事。美国会众院一周内审议通过了26项涉华消极议案。美接连宣布对台军售军援，持续武装台湾。继续加强对华加征301关税，并以各种借口制裁中国相关企业和个人。美还在国际上拉帮结派，散布涉华错误叙事，搞遏华“小圈子”。这哪里是履行“四不一无意”承诺，分明是搞“四是一有意”的把戏。

美国这种当面谈合作、背后捅刀子的做法显然不是一个负责任大国应有的样子。说谎在美国是重罪，要受到重罚。现在美国自己却带头说谎，受损的是美国的国家信誉，损害的是中美间的互信。这让我们不禁怀疑，美国靠谱吗？美国政客的话能信吗？美国真心同中国合作吗？

随着美国大选日益临近，美国内各派政治势力在对华关系方面的利益诉求并不完全一致。拜登政府已没有竞选连任压力，不希望中美关系在美大选年出大乱子。但民主、共和两党出于捞选票目的争打“中国牌”，竞相对华示强，营造“竞赢中国”的氛围。这是当前美政府和国会等频频出台损害中国利益言行的重要原因。

美国这种既要又要还要的心态导致当前的对华政策实际上非常拧巴，一边肆无忌惮围堵打压中国，一边若无其事同中国对话合作，还指望中国不要做出过激反应。天底下哪有这等好事！美方应当清楚，如果不停止这种两面派做法，将会严重毒化两国的民意观感和互信重建，恶化两国关系的氛围，给两国合作带来更大阻力。

中美建交以来，美国在对华政策上始终采取接触与遏制两手，根源是美方没有树立正确对华战略认知，没有回答好要同中方做伙伴还是做对手这个根本性问题，没有改变居高临下同中方打交道的姿态。美国总是担心中国的崛起会对其构成挑战，总是臆想中国有一天会取代美国的主导地位。

但如果美国真正读懂中国，就应当了解，新时代中国的中心任务是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴。中国致力于推动构建人类命运共同体，努力促进世界和平安宁和人类共同进步。中国的发展绝不是为了同美国争霸。

如果美国真正读懂中美关系，就应当了解，中国同美国交往是有原则的。中国致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变，按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变，坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变。中国无意也不会干涉美国大选，坚决反对美国大选拿中国说事，更不能容忍美方肆意踩踏中国的红线、损害中国的利益。美国不要幻想在损害中国利益的同时不付出任何代价。

中美关系的未来走向很大程度上取决于美方是否能够与中方相向而行。如果美方执意视中国为威胁和挑战，就会导致战略误判，容易把中美关系引上对抗的歧路。如果美国能够积极理性看待中国发展和中美关系，与中方共同构建两国正确相处之道，那么一个稳定、健康、可持续发展的中美关系是可以期待的。

可以预见，在未来较长一段时间内，美对华政策仍会搞“两面派”。我们对此要心中有数，听其言，观其行。我们希望美方能把对中国的承诺落到实处，但也要未雨绸缪，做好相应准备。正如电影《上甘岭》中所唱，“朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接它的有猎枪。”至于美国如何选择，我们拭目以待。

（作者是国际问题观察员）

(责编：于洋、杨牧)