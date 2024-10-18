人民网慕尼黑10月17日电 （记者刘赫）第十届巴伐利亚中国日16日在慕尼黑举行。此次活动以“可持续发展——全球共同使命”为主题，来自中国和德国巴伐利亚州的政界、经济界等各界代表百余人参加。

中国驻慕尼黑总领馆代总领事林凯在致辞中表示，今年是中德建立全方位战略伙伴关系十周年。十年来，世界发生巨大变化，但中德经贸合作从未止步，中方对发展中德伙伴关系的愿景从未改变。他指出，在双方领导人政治引领下，中巴州经贸合作取得丰硕成果。

图为巴伐利亚州经济、区域发展与能源部国务秘书托比亚斯·戈特哈特致辞。人民网记者 刘赫摄

巴伐利亚州经济、区域发展与能源部国务秘书托比亚斯·戈特哈特表示，经过多年发展，巴伐利亚与中国的伙伴关系已变得高度信任。这不仅为双方的经济增长做出贡献，也帮助双方共同应对全球性挑战，尤其是在可持续发展领域。巴伐利亚州将继续坚持自由公平的国际合作，并视中国为重要贸易伙伴。

因戈尔施塔特市市长克里斯蒂安·沙普夫介绍了该市与中国长春多年来的密切联系，以及与佛山长达10年的城市伙伴关系及友好交流合作。他表示，今年10月将率代表团访问这两座城市，以期进一步深化关系，并推动新合作。因戈尔施塔特与中国之间的关系有着坚实基础，坚信在未来几年双方将继续取得更多成功。

图为签约仪式现场。人民网记者 刘赫摄

活动现场设置了主旨演讲、企业分享及专题讨论环节。此间，中德嘉宾围绕中德区域合作与发展展开对话。现场还举行了中德合作项目签约仪式。

自2015年起，因戈尔施塔特市会同巴伐利亚州各界连续举办“巴伐利亚中国日”，该活动已成为巴伐利亚州经济界对华友好交流合作的闪亮名片和开放窗口。

此次活动由中国驻慕尼黑总领事馆、德国因戈尔施塔特市政府主办，巴伐利亚中国中心、中国国际投资促进中心（德国）承办。

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