新华社北京10月17日电（记者谢彬彬）今年7月上海合作组织阿斯塔纳峰会后，中国正式接任上合组织2024至2025年轮值主席国。在阿斯塔纳峰会上，中国国家主席习近平提出了建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的上合组织共同家园五点建议，为新形势下上合组织发展指明了方向，得到与会各方的广泛认同和积极响应。各方对中国在担任轮值主席国期间引领成员国共同应对区域乃至全球重大议题，书写合作共赢的新篇章充满期待。

位于中国—上海合作组织地方经贸合作示范区的青岛·上合之珠国际博览中心（2024年7月18日摄，无人机照片）。新华社记者李紫恒摄

作为冷战后成立的新型区域合作组织，上合组织始终秉持“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”为基本内容的“上海精神”，牢牢把握时代潮流，契合广大发展中国家“求合作、谋发展”的共同愿望，成立23年来伙伴越来越多，合作基础更加坚实，从最初的6个成员国扩大为26个国家组成的“上合组织大家庭”，成为当今世界覆盖面积最大、人口最多的综合性区域合作组织和具有重要国际影响的建设性力量，走出了一条合作共赢的发展道路，树立了构建新型国际关系和区域合作的典范。

中国是上合组织创始成员国，始终把上合组织作为外交优先方向。中国将“行动”二字作为轮值主席国工作的关键词，将在上合组织框架内举办100多项会议和活动，以实实在在的行动进一步深化上合组织各领域务实合作。上合组织国家绿色发展论坛、上合组织地区反恐怖机构理事会第四十二次例行会议、上合组织智库论坛2024、上合组织妇女论坛、2024上合组织冰球比赛……自接任轮值主席国以来，中国举办了一系列会议和活动，以实际行动践行“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”的工作口号，巩固政治互信、维护共同安全、促进共同繁荣、加强民间交往、提升机制效能，为地区国家安全、稳定和发展提供更多助力。

2024年6月26日拍摄的上合组织（连云港）国际物流园内的中国外运集装箱场站（无人机照片）。新华社记者季春鹏摄

上海合作组织不当“清谈馆”，要做行动派。接任轮值主席国以来，中国－上海合作组织地方经贸合作示范区首条至乌兹别克斯坦TIR（国际公路运输系统）线路正式开通，“中吉乌”物流大通道建设迎来新进展；吉尔吉斯斯坦楚河州的中大中国石油公司（中大石油）开工暨新建升级改造项目举行奠基仪式，该项目将为当地税收、就业、经济发展创造更大价值；巴基斯坦瓜达尔新国际机场项目举行竣工仪式，将充分释放瓜达尔港的枢纽功能……

巴基斯坦国际关系与媒体研究所所长亚西尔·哈比卜汗撰文指出，面对地区和全球挑战，中国为上合组织国家注入了动力，使它们在经济上蓬勃发展。西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯撰文指出，中国将共建“一带一路”倡议作为促进中国与上合组织国家合作的关键因素，在基础设施、贸易、金融互联互通等领域取得重大成果。

7月28日，在乌兹别克斯坦锡尔河州的上合组织农业基地中乌现代农业科技示范园，工作人员检查盆栽植物。新华社发（扎法尔摄）

在上合组织影响力、凝聚力和感召力不断提升的今天，国际社会期待上合组织展现更大担当，务实合作取得更多成果，为促进地区和世界和平、稳定、发展、繁荣作出更大贡献。美国《欧亚评论》网站刊文说，在世界经济格局发生重大变化、国际政治格局不断演变的新时代到来之际，上海合作组织将发挥关键作用。明年中国将在华主办上合组织成员国元首理事会第二十五次会议，这是上合组织框架内最重要的活动，也是中方担任轮值主席国期间的最核心活动。峰会将以友好、团结、成果丰硕为目标，凝聚各方共识，擘画发展蓝图，还将结合中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、联合国成立80周年，发表峰会宣言，发出成员国在重大国际和地区问题上的共同声音；结合成员国在务实合作方面的共识和意愿，制定下一阶段发展战略。

团结协作是上海合作组织一路走来的成功经验，也是新征程上应变局、开新局的必然选择。面对变乱交织的世界，中国将同上合组织伙伴牢记初心使命，齐心协力，务实笃行，用行动诠释责任，用行动成就繁荣，推动构建更加紧密的上合组织命运共同体，为世界持久和平和共同繁荣作出积极贡献。

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