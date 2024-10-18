新华社德黑兰10月17日电 通讯｜中伊文化交流的“双向奔赴”

新华社记者陈霄 沙达提 王腾飞

在伊朗首都德黑兰，马利克国家博物馆掩映在满目秋叶下，波斯风格的穹顶雕梁画栋，着装风格各异的游览者为同一目的穿行其间。

“丝路长云——中国艺术文化精品展”日前在马利克国家博物馆开幕，展出一系列中伊丝绸之路文化交流成果。

走进展厅，左手边悬挂的两幅巨大的布面油画《丝路－印象龟兹》跃入眼帘。创作者朱界峰介绍说，油画用土沙再现龟兹质感和丝路记忆，上饰龟兹壁画与吐火罗文字。朱界峰说，运送展品如同重走一遍古代丝绸之路，与伊方共同布展是一次难得的共同创作经历，“希望中伊友谊也如我们共同合作一般携手共进”。

为了这次活动，马利克国家博物馆专门对相关展厅进行装修。“展厅墙壁用‘中国红’重新粉刷，让我们感受到马利克国家博物馆的专业和用心。”主办方之一上海艺术品博物馆理事长胡木清对记者说。

胡木清表示，本次展览是“一带一路”文化交流成果和研究型展览，其成功举办也受益于马利克国家博物馆丰富的馆藏。他介绍，展览中既有伊朗历史上关于中国的记录手稿等珍贵史料，也有与丝绸之路文化交流相关的中国古钱币等藏品，它们都见证着伊朗与中国文化交流的历史。

“这些资料的收集、整理、演绎、展出，过程非常辛苦。”胡木清说，为了这次交流展览，中伊双方团队克服了很多困难。展览最终圆满地呈现在每个观展人眼中，“画作与器物、老艺术家与年轻一代、波斯文化与中华文化，一切和而不同在展厅中交相辉映、相映成趣”。

前来观展的伊朗电影戏剧导演、作家埃瓦兹扎德告诉记者，展览展示出伊朗人民和中国人民在很久以前就有着非常良好的关系，波斯和中国在诗歌和传统意象上也有许多相似之处。

伊朗电影戏剧演员、摄像师马苏德·尼克盖勒布说，这次展出的艺术品给自己一种文化上的亲近感，它们传达了尊重老人、关爱家庭、重视自然的理念。

近年来，中伊文化交流异彩纷呈。“伊朗细密画艺术展”“中国工艺美术精品展”等文化交流活动纷至沓来，此次“丝路长云”展览更为伊朗观众呈现了一场连接古今、跨越国界的丝路文化盛宴，不仅是对丝绸之路辉煌历史的礼赞，更是对中伊两国深厚文化交融的见证与延续。

“我们接下来计划编纂一部伊朗文化旅游专著，还将与伊朗多个国家级博物馆和图书馆进一步合作研究性项目。”胡木清说。

伊朗国家博物馆馆长杰布拉尔·诺坎德表示：“中国的博物馆水平很高，与包括伊朗国家博物馆在内的世界各地同行在博物馆领域合作良好。去年，20家伊朗博物馆的工作人员在北京接受了博物馆管理方面的培训。”

诺坎德认为，伊中双方在博物馆领域合作空间广阔，希望双方能够进一步加强文化交流和民间交往。

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