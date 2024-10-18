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特稿丨泛亚铁路新进展释放区域合作新动能

2024年10月18日08:47 | 来源：新华网
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这是10月12日在老挝拍摄的中老铁路C98列车上的一名乘客。新华社记者 程一恒 摄

这是10月12日在老挝拍摄的中老铁路C98列车上的一名乘客。新华社记者 程一恒 摄

　　新华社雅加达10月17日电　特稿｜泛亚铁路新进展释放区域合作新动能

　　新华社记者叶平凡　陶方伟　刘锴

　　10月17日，中国与印度尼西亚共建“一带一路”合作旗舰项目雅万高铁迎来正式开通运营一周年纪念日。

　　雅万高铁是印尼和东南亚第一条高速铁路，通车以来累计发送旅客579万人次。从中老铁路到雅万高铁，再到正在建设中的中泰铁路、马来西亚东海岸铁路（简称“马东铁”），泛亚铁路网宏伟蓝图取得新进展，区域合作新动能逐渐释放。

这是10月12日在老挝万象中老铁路万象站拍摄的一名女子。新华社记者 程一恒 摄

这是10月12日在老挝万象中老铁路万象站拍摄的一名女子。新华社记者 程一恒 摄

　　雅万飞驰：拉开东南亚高铁时代序幕

　　“雅万高铁的存在结束了东南亚没有快速火车的时代，标志着印度尼西亚铁路建设进入新时代。”印尼交通部长布迪·卡里亚·苏马迪说。

　　雅万高铁全长142.3公里，连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆。2023年10月17日雅万高铁正式开通运营后，两城旅行时间由3个多小时缩短至46分钟，高峰期每日开行列车可达52列，日均载客量1.8万至2.2万人次。

　　现在，雅万高铁已成为印尼新晋旅游打卡点，许多首次搭乘这条高铁的印尼民众争相与列车合影，并分享到社交媒体。

　　雅万高铁不仅提供了安全、高效、舒适的新型出行方式，更带动了沿线城市工商业发展，加速印尼现代化进程。印尼中国高速铁路有限公司总经理秘书埃娃·海鲁尼萨说，雅万高铁带动沿线城市房地产升值、新住宅区涌现，推动印尼经济可持续增长。

这是10月11日拍摄的位于泰国大城府的中泰高铁项目4-3标段施工现场。新华社记者 孙玮彤 摄

这是10月11日拍摄的位于泰国大城府的中泰高铁项目4-3标段施工现场。新华社记者 孙玮彤 摄

　　路网纵横：泛亚铁路宏伟蓝图取得新进展

　　东盟人口超过6亿，是当下全球瞩目的发展热土。然而，东盟多地山高林密，独特的地理条件使区域内交通基础设施建设严重不足。

　　1995年，马来西亚时任总理马哈蒂尔提出泛亚铁路的构想。2006年，联合国亚太经社委员会18个成员国签署《泛亚铁路网政府间协定》，标志着亚洲国家将为建设和连通地区铁路动脉正式开展合作。然而，受限于资金、技术、国际政治环境等因素，泛亚铁路多年没有实质进展。

　　2021年12月3日，随着老挝万象火车站内一声鸣笛，中老铁路老挝段正式通车。此前，老挝境内铁路总里程仅有3.5公里。中老铁路开通后，老挝境内新增422.44公里铁路线，使老挝人均铁路保有里程跃升至东盟国家首位。

　　“老挝人民想拥有一条铁路已经很久了。”老挝国会副主席宋玛·奔舍那曾激动落泪道。

　　根据中国铁路昆明局集团有限公司发布的数据，今年上半年，中老铁路全线累计发送旅客达989.6万人次，发送货物1004.9万吨。中国制造的机电产品、农产品以及老挝、泰国的天然橡胶、热带水果等通过中老铁路实现“双向奔赴”，为推动口岸经济、跨境旅游、人文交流注入强劲动力。

　　在泰国大城府，与旧铁轨平行的中泰高铁正在加紧施工。一期工程连接曼谷和泰国东北重镇呵叻，二期工程将延伸至泰国东北边陲廊开，实现与中老铁路衔接，可直接抵达中国昆明。铁路贯通后，将进一步促进大湄公河次区域国家间的互联互通。

　　共筑未来：在互联互通中走向繁荣

　　毕业于马来西亚彭亨大学土木工程专业的25岁工程师阿兹里尔·哈基姆，就职于马东铁项目八分部。他每天早上8点准时到工地，为当天工作作准备。

　　马东铁连接马泰边境的哥打巴鲁与马首都吉隆坡，被视为连通马来西亚东西海岸的“陆上桥梁”。截至9月底，马东铁整体建设进展超过七成，正线铺轨完成227公里。

　　“我的专业领域和项目非常契合，我可以在项目中学到很多东西。”阿兹里尔说，“我的中国师傅们都非常和蔼体贴。遇到任何问题或困难，他们都愿意帮助我。”

　　项目开工以来，马东铁已培养1300多名本地专业人才。2023年，阿兹里尔被评为项目最佳员工。“我希望项目能按时顺利完工，让更多人受益。”

　　中老铁路、雅万高铁的成功运营，以及中泰铁路、马东铁的积极进展，再次点燃东南亚民众对铁路的热情和盼望。

　　今年4月，柬埔寨公共工程和交通大臣奔波涅表示，将对柬现有多条铁路进行升级提速并计划新建高速铁路；中越两国已同意加快老街－河内－海防标轨铁路可研和同登－河内、芒街－下龙－海防标轨铁路规划编制工作；印尼正研究将雅万高铁延长至印尼第二大城市泗水的可能性；马来西亚和新加坡也在积极推进马新高铁……

　　随着多条铁路从规划变成现实，更加便利的人流、物流、资金流将促进贸易、投资和人文交流，带动区域经济一体化，推动东南亚经济增长。

　　柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，修建铁路是几年、几十年的长期规划，这足以证明中国与东盟国家之间的关系面向长远。

　　铁路不仅运送旅客和货物、连接城市与国家，更是一条通向未来繁荣之路。铺陈在亚洲大陆东南方向并初具雏形的铁路网，将加速推进东南亚次区域工业化和一体化，助力当地6亿多人口迈向更高水平的繁荣。

这是10月12日在老挝拍摄的中老铁路C98列车上的一名乘客。新华社记者 程一恒 摄

这是10月12日在老挝拍摄的中老铁路C98列车上的一名乘客。新华社记者 程一恒 摄

10月11日，工人在位于泰国大城府的中泰高铁项目4-3标段施工现场作业。新华社记者 孙玮彤 摄

10月11日，工人在位于泰国大城府的中泰高铁项目4-3标段施工现场作业。新华社记者 孙玮彤 摄

这是10月12日在老挝拍摄的琅勃拉邦车站。新华社记者 程一恒 摄

这是10月12日在老挝拍摄的琅勃拉邦车站。新华社记者 程一恒 摄

10月12日，在老挝万象中老铁路万象站候车厅，两名乘客在等候列车。新华社记者 程一恒 摄

10月12日，在老挝万象中老铁路万象站候车厅，两名乘客在等候列车。新华社记者 程一恒 摄

10月12日，在老挝万象中老铁路万象站，工作人员检验乘客车票。新华社记者 程一恒 摄

10月12日，在老挝万象中老铁路万象站，工作人员检验乘客车票。新华社记者 程一恒 摄

9月13日，在印度尼西亚万隆，雅万高铁动车组列车停靠在德卡鲁尔动车所附近（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

9月13日，在印度尼西亚万隆，雅万高铁动车组列车停靠在德卡鲁尔动车所附近（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

9月13日，在印度尼西亚万隆德卡鲁尔站，雅万高铁高速动车组列车停靠在站台上（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

9月13日，在印度尼西亚万隆德卡鲁尔站，雅万高铁高速动车组列车停靠在站台上（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

9月12日，司机驾驶高速动车组列车行驶在雅万高铁上（手机照片）。新华社记者 徐钦 摄

9月12日，司机驾驶高速动车组列车行驶在雅万高铁上（手机照片）。新华社记者 徐钦 摄

5月1日，在泰国大城府，中泰高铁项目工作人员在施工现场勘查。新华社记者 王腾 摄

5月1日，在泰国大城府，中泰高铁项目工作人员在施工现场勘查。新华社记者 王腾 摄

4月17日，在印度尼西亚万隆，雅万高铁高速动车组列车行驶在雅万高铁沿线（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

4月17日，在印度尼西亚万隆，雅万高铁高速动车组列车行驶在雅万高铁沿线（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

5月6日，在马来西亚彭亨州马东铁项目沿途的山坡上，两行中文和马来文大字“共商共建共享，共创美好未来”映入眼帘。新华社记者 程一恒 摄

5月6日，在马来西亚彭亨州马东铁项目沿途的山坡上，两行中文和马来文大字“共商共建共享，共创美好未来”映入眼帘。新华社记者 程一恒 摄

4月17日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站站台，乘客和雅万高铁高速动车组列车合影。新华社记者 徐钦 摄

4月17日，在印度尼西亚雅加达哈利姆站站台，乘客和雅万高铁高速动车组列车合影。新华社记者 徐钦 摄

这是5月6日在马来西亚彭亨州航拍的马东铁项目的铺轨现场。新华社记者 程一恒 摄

这是5月6日在马来西亚彭亨州航拍的马东铁项目的铺轨现场。新华社记者 程一恒 摄

(责编：崔译戈、张悦)

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