新华社北京/纽约10月17日电 心相近｜“多来往、多交流”——习近平主席推动深化中美人民友谊的故事

新华社记者乔继红 杨士龙 吴晓凌

“中国愿意同美国做伙伴、做朋友”“多来往、多交流，不断深化互利合作”，当地时间10月15日，习近平主席向美中关系全国委员会2024年度颁奖晚宴致贺信时真挚呼吁，希望美中关系全国委员会和各界朋友继续关心支持中美关系。

美中关系全国委员会会长斯蒂芬·欧伦斯对此“感到非常兴奋”。欧伦斯说，习近平主席曾说，中美关系的基础在民间。“习近平主席的话非常重要。”他说，“我们现在就是要继续增进两国人文交流。”

自2023年11月旧金山之行以来，习近平主席面向美国人民和社会各界的一封封贺信、复信笺暖情长，一次次会见、讲话言辞真挚，不断强化一个明晰的信号——希望两国人民多来往、多交流。在温暖有力的鼓励下，艾奥瓦州的老朋友和小朋友，“鼓岭之友”“飞虎队”的传承者，美国的市长、学者、工商界人士，跨越太平洋建起沟通的桥梁，书写中美人民友谊的新故事。

“友谊可是件大事”

当地时间10月15日晚，美国艾奥瓦州友好委员会董事会成员卢卡·贝隆结束中国之行，回到艾奥瓦州的家中。10月11日，他在北京出席了中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动，受到习近平主席集体会见。

“一位外国朋友曾对我说过：‘友谊可是件大事，一个友谊的世界才可能是和平的世界。’正是人民友好的涓涓细流，汇聚起了促进世界和平和发展、推动构建人类命运共同体的磅礴力量。”习近平主席在会见时的这番话，给贝隆留下深刻印象。

“习近平主席的讲话富有远见。”贝隆说。习近平主席同艾奥瓦州人民有着长达近四十年的友谊。因这份友谊而投身两国民间交流的贝隆向记者回忆说：“我在中国各地走访得越多，与中国朋友交谈得越多，就越能体会习近平主席对加深中美人民相互了解和友好交流的深思和关怀。”

“只要花时间相处，自然会成为朋友。”同样在北京受到习近平主席集体会见的美国“鼓岭之友”召集人穆言灵，向记者道出对友谊的理解。

从1992年邀请已故美国教授加德纳的夫人访问鼓岭，到2012年在访美时向友好团体讲述这段鼓岭故事，再到近两年分别向“鼓岭缘”中美民间友好论坛和“鼓岭缘”中美青年交流周致贺信——习近平主席亲自推动的鼓岭情缘，成为中美人民友好交往的一段佳话。

“让中美人民友谊像鼓岭上的千年柳杉一样，茁壮成长，生生不息”——习近平主席对中美民间友好的深情寄语，让多年来无数次往返美中两国的穆言灵格外感动。“习近平主席心系美中人民的友谊，这非常美好，非常重要。”她说，“鼓岭故事告诉我们，来自不同国家和文化的人，虽然存在差异，也可以携手建立友谊，并代代相传。”

“交心交友、互学互鉴”

国庆节假期，在湖南长沙博物馆，“铭记英雄——飞虎队主题历史图片展巡展”吸引了一批批参观者。一张张珍贵的黑白照片、一段段感人的史料介绍，讲述着中美人民并肩而战的友谊故事。巡展主办方之一、美中航空遗产基金会主席杰弗里·格林说：“先辈共同书写的友谊故事将永远流传，鼓励美中两国人民携手面向新的未来。”

习近平主席多次谈及飞虎队情谊，希望“飞虎队精神能够在两国人民之间一代一代传承下去”。格林由衷赞同：“希望更多美国青少年接力传承飞虎队精神，为美中友好事业作出贡献。”他告诉记者，“飞虎队友谊学校暨青年领袖计划”已有20所美国学校和40多所中国学校参与或报名加入。

2023年11月，习近平主席在旧金山举行的美国友好团体联合欢迎宴会上宣布，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。“亲身感受一个真实、立体、全面的中国”“与中国青少年交心交友、互学互鉴”“感知中国、体会中国、了解中国”……今年以来，习近平主席多次寄语美国青少年，向他们发出热情的邀请。

今年以来，一批又一批习近平主席的“小客人”跨洋而来，领略悠久历史，体验科技进步，聆听友谊佳话，亲身感受真实、立体、全面中国的同时，也收获友谊。

“中国人的热情友善感染了我”“中国的美景和美食超乎想象”，美国肯恩大学学生米切尔结束在中国的暑期之旅后，在海外社交媒体上发布了一则视频，不到24小时浏览量就已破万。

“培养既了解中国也熟知美国的青年使者”——习近平主席今年6月复信美国肯恩大学校长拉蒙·雷波列特时亲切寄语，让双方的合作热情更加高涨，米切尔成为新合作的首批受益者之一。

芝加哥大学历史专业学生迈克尔·康奈利，与来自美国哈佛大学、芝加哥大学、康奈尔大学等高校的学生一起，在北京大学师生陪同下，访问了北京、上海和浙江等地。研究中国史的他，第一次对中国的经济社会发展有了直观深入的了解。“我们参观上海洋山港、老板电器、极氪汽车等，中国在电动汽车领域的发展尤其令我印象深刻。”

得克萨斯大学奥斯汀分校学生莱斯莉·伊瓦拉与来自美国达拉斯、休斯敦、纽约、旧金山等地十几所学校的70名师生来华参加了“飞虎队”主题夏令营。她说，通过这次探寻之旅，她感受到“现实的中国”，理解了“年轻人通过交流才能互相学习，才能消除偏见，才能创造未来”。

“中美关系希望在人民”

当地时间10月15日，在美国民众热切期待中，大熊猫“宝力”“青宝”搭乘专机抵美，将在华盛顿国家动物园开启为期10年的旅居生活。在当天的美中关系全国委员会2024年度颁奖晚宴上，欧伦斯特意与在场者分享了这个好消息。

“大熊猫是中美人民的友谊使者。”习近平主席去年在美国友好团体联合欢迎宴会上说，“我们愿继续同美国开展大熊猫保护合作”。

中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩告诉记者，多年来，习近平主席同美国各界人士保持着广泛交往，一次又一次鼓励两国人民加强交往交流，“这正是当前两国所需要的”。

今年以来，中美两国直航航班增加，文体互动热络，工商界和地方省州也往来密切，多领域、多层次合作促进人员往来，以人文交流赓续中美友谊。

“让我来将你摘下，送给别人家，茉莉花呀茉莉花……”5月22日，第14届中美旅游高层对话在陕西西安开幕，中美学生用一曲婉转悠扬的《茉莉花》，唱出两国人民深化交流对话的美好意愿。

5月29日，在加利福尼亚州伯克利市举行的中美湾区对话期间，加州州长纽森说，作为世界重要湾区，旧金山大湾区和粤港澳大湾区在共同应对气候变化、新能源技术和产业、可持续发展等领域拥有广泛的共同利益，期待双方将共识付诸实践，取得积极合作成果。

7月19日，在美国华盛顿州塔科马市举行的第六届中美友城大会上，塔科马市市长维多利亚·伍达兹面对来自中美两国的近300名代表真诚地说，友城关系“使我们能够搭建超越国界的友谊与合作桥梁”。

正是善意友好的涓滴汇流，让宽广太平洋不再是天堑。习近平主席面向未来的真诚呼吁，持续推动两国人民双向奔赴，在太平洋两岸架起更多相知相亲的桥梁，为增进中美两国人民友谊贡献力量。

(责编：崔译戈、张悦)