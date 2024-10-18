中国援圣普农牧业技术项目组专家段振华（后左）在圣多美和普林西比的国家兽医实验室开展动物疫病监测技术培训（2024年6月21日摄）。新华社发（中国援圣普农技组供图）

新华社圣多美10月16日电 特稿｜非洲“巴掌田”里种出中国菜——中国专家帮助圣多美和普林西比农民增收脱贫

新华社记者刘万利 吕诚成 孙毅

10月雨季来临前，32岁的雅迈卡·马丁斯第一次在自家田地收获了中国白菜。正在田间指导种植的中国援助圣多美和普林西比（以下简称圣普）的专家们赶趟，成了雅迈卡白菜的第一批“买家”。

受气候等种植条件影响，雅迈卡家的白菜叶片长、菜体瘦，外观与原产自中国的白菜不同，而产量却高于当地农户常种的其他绿叶菜。白菜是中国专家组在圣普试验推广的蔬菜品种之一。他们通过测试和对比，筛选出茄子、辣椒等14个蔬菜品种，帮助当地居民解决蔬菜种类少、价格高的问题。

圣多美和普林西比位于非洲西部几内亚湾，是联合国公布的世界最不发达国家之一。圣普火山岛的土壤和热带雨林气候为可可种植提供了理想条件，其在一百年前成为全球最大可可产地。然而，过多降雨和光照不足限制了当地粮食和蔬菜种植。据联合国粮农组织数据，圣普超过一半的日常食物依赖进口，超过一半人口面临中度和严重粮食不安全问题。

雅迈卡的农田位于诺瓦摩卡村的山坡上，全家辛苦开垦出约两亩“巴掌田”，面积不大，却是村内最平坦的耕地。雅迈卡用一半面积种植甜椒。甜椒在当地每公斤售价约70元人民币，是价格较高的蔬菜之一。

中国援圣普农牧业技术项目组专家在圣多美和普林西比家禽繁育中心指导雏鸡人工孵化技术（2024年10月8日摄）。新华社发（中国援圣普农技组供图）

“中国专家教会我如何改进甜椒育苗技术，通过培育强壮的幼苗来提高蔬菜产量，以及如何减少病害。我还学会了利用杂草进行堆肥，以改良土壤，减少肥料的投入。”雅迈卡说，现在农田里的甜椒产量几乎翻倍，自己还种植了西葫芦，这也是中国专家来后推广的，在当地市场上每公斤售价也很高（约60元人民币），家里收入因此增加了很多。

蔬菜种植专家彭杰是中国专家组成员，负责指导像雅迈卡这样的示范农户。他告诉记者，自2023年8月抵达以来，他和同事一直在当地进行农业试验、示范和推广工作，利用多种资源，帮助当地农户改良种植品种、提升种植技术、转变种植理念，帮助他们实现增产增收。

自2017年起，中国启动援助圣普农牧业技术项目，中国专家开始与当地政府展开农业合作。截至2024年10月，中国农业农村部国际交流服务中心已累计派出四批共32人次常驻圣普，开展蔬菜、玉米、畜禽、兽医、农村能源和农产品加工等领域的技术示范与培训，并建立了农业综合减贫示范村，助力圣普实现农业可持续发展。

中国援圣普农牧业技术项目组专家彭杰（右）在圣多美和普林西比的梅佐希大区指导蔬菜种植户改善田间管理技术（2024年1月25日摄）。新华社发（中国援圣普农技组供图）

经过7年努力，中方团队已在圣普建立了畜牧兽医示范基地、作物蔬菜高产栽培示范基地、家禽繁育中心示范基地，以及诺瓦摩卡和卡德拉斯两个减贫示范村。第四期农技组组长段振华表示，通过这些平台，农技组推动了多项实用技术在圣普的推广和应用，包括引进两个牧草新品种缓解猪饲料短缺、测试推广蔬菜新品种、改进玉米种植技术和田间管理、改进木薯等农产品加工等。

自两国农业合作项目开展以来，中国专家帮扶的农户收入不断增加，项目成果得到了圣普各界广泛认可。圣普农业、农村发展和渔业部部长阿贝尔·达席尔瓦·博姆·热苏斯表示：“我们的农民需要更好地掌握如何与土地打交道，例如学习科学施肥和抗病虫害的现代技术。”

热苏斯曾多次前往中国，对中国农业现代化取得的成就印象深刻。他说：“中国是我们的重要合作伙伴，两国合作将帮助圣普实现农业发展愿景。”

(责编：崔译戈、张悦)