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印尼交通部长：雅万高铁显著提升印尼竞争力

2024年10月18日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达10月17日电（记者叶平凡　陶方伟）雅万高铁通车一周年庆祝活动17日在印度尼西亚雅加达举行。印尼交通部长布迪·卡里亚·苏马迪在致辞中表示，雅万高铁的成功运营使印尼在全球、尤其在东南亚地区的竞争力显著提升。

　　布迪说，中国不仅为印尼带来先进的高铁技术，还培训本地司机等技术人员。他希望未来两国继续加强合作，不仅限于雅万高铁项目，还可扩展到其他项目上，如印尼新首都的智能轨道交通系统。

　　中国驻印尼大使王鲁彤在致辞中表示，雅万高铁安全、高效、持续运行，综合效益逐步显现。中方愿同印尼政府和企业一道努力，共同运营好雅万高铁，为印尼基础设施建设和交通运输发展作贡献，不断造福印尼人民。

　　中国铁路国际有限公司的数据显示，自2023年10月17日开通运营以来，雅万高铁已累计开行动车组15826列，累计发送旅客579万人次，安全运行超257万公里。运输安全平稳，辐射带动作用日益显现。

　　据中国铁路国际有限公司介绍，中印尼运维联合体根据客流需求，不断优化列车开行方案，雅万高铁每日开行动车组列车由开通初期的14列增至高峰期的52列，单日最高旅客发送量24132人次，旅客上座率最高达99.6%。

　　据介绍，雅万高铁的开通将雅加达至万隆的旅行时间从3个多小时缩短至46分钟，极大改善了沿线城市交通条件，促进区域经济社会发展。依托雅万高铁，印尼政府积极推动“高铁+旅游”模式，吸引大量游客，雅万高铁已逐步成为一条黄金旅游线路。

(责编：崔越、张悦)

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