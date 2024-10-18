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以军方说哈马斯领导人辛瓦尔在加沙地带被打死

2024年10月18日08:34 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷10月17日电（记者王卓伦）以色列国防军和以国家安全总局（辛贝特）17日晚发表联合声明说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人叶海亚·辛瓦尔已在加沙地带的以军行动中死亡。

声明说，辛瓦尔是在以军16日在加沙地带南部开展的一次军事行动中死亡的。辛瓦尔策划并实施了去年10月7日哈马斯武装人员在以色列的袭击行动，对杀害和扣押多名以色列人负责。

声明说，辛瓦尔过去一年藏匿在加沙地带地面设施和地下隧道中。最近几周以军和以安全部队根据情报在加沙地带南部对疑似哈马斯高级成员藏身处开展行动。以军在这一地区打死3名哈马斯武装人员。在完成尸体辨认过程后，可以确认其中一人为辛瓦尔。

当天早些时候，以色列国防军发表声明说，以军在加沙地带行动中打死3名武装人员，目前正在核实其中一人是否为辛瓦尔。以色列外交部长卡茨随后证实，辛瓦尔已在以军在加沙地带的行动中死亡。

今年7月31日，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰遇刺身亡。哈马斯8月6日发表声明说，辛瓦尔接替哈尼亚成为哈马斯政治局领导人。

(责编：崔越、张悦)

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