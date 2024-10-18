新华社日内瓦10月17日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭16日在联合国难民执委会第75次会议一般性辩论中发言，阐述中国关于难民问题的立场主张。

陈旭表示，当前全球被迫流离失所形势严峻，各方尤其是对难民问题负有责任的国家应加大资金和项目投入，支持联合国难民署发挥更大作用，难民署也应在帮助难民就近就便安置和融入当地社会、提高发展中国家代表性等南方国家关切的问题上采取更多务实举措。战争冲突是引发大规模流离失所的主要原因，国际社会要积极推动停火止暴及有关问题的政治解决，避免制造更大的人道主义灾难。任何冲突当事方都无权阻止人道机构向难民施以援手。要努力寻找难民问题的长效解决方案，帮助难民来源国增强自主发展能力，为难民重返家园创造有利条件。要发挥人工智能等新兴技术在难民身份认定、难民预警等方面的独特作用，推动难民署工作更加精准高效。

陈旭强调，中国在中非合作论坛北京峰会宣布了未来3年中非携手推进现代化十大伙伴行动，前不久又提出“人工智能能力建设普惠计划”，这些都为世界新发展提供了新的机遇。中国愿同各国携手前行，共同落实好全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为世界和平与繁荣、为难民问题的解决作出积极贡献。

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