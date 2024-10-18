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中国医疗队深入埃塞南部举行义诊和捐赠活动

2024年10月18日08:31 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴10月17日电（记者刘方强）中国第25批援埃塞俄比亚医疗队17日来到埃塞南部城市阿尔巴门奇，为当地居民举行义诊活动，并向当地医院捐赠药品和医疗物资。

　　医疗队队长刘俊英介绍说，医疗队16名来自儿科、妇科、神经外科、中医科等科室的队员参与了在阿尔巴门奇医院举行的义诊活动，为近百名当地居民提供了免费诊疗。此外，医疗队还与阿尔巴门奇医院就学科建设、人员培养、行政管理等方面达成初步合作意向。

　　当天，中国医疗队还联合埃塞首家中资医院亚的斯亚贝巴爱菲医院，向阿尔巴门奇医院捐赠了药品、医疗耗材和营养品等物资。

　　阿尔巴门奇医院院长安特尼说，中国医疗队和该医院一直保持着良好合作，中国医生每年都会来医院开展义诊，这对当地患者来说是一个福音。

　　据了解，中国第25批援埃塞俄比亚医疗队来自河南省，由15个医疗专业、16名队员组成。自今年5月抵达埃塞以来，医疗队多次深入当地企业、社区、学校、工厂等开展科普讲座、急救技能培训、义诊服务等活动。

(责编：崔越、张悦)

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