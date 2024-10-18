新华社贝尔格莱德10月17日电（记者陈颖 石中玉）中国-塞尔维亚大学校长会议17日在塞首都贝尔格莱德举行。来自中塞两国大学校长代表近80人参会，围绕科研合作、师生双向流动等主题展开讨论。

塞尔维亚教育部部长助理约维奇、科技创新部部长助理索科维奇、中国驻塞尔维亚大使李明、中国教育国际交流协会副秘书长傅博出席会议开幕式并致辞。

约维奇在致辞中表示，期待进一步扩大两国青年人才双向流动规模，相信未来将有更多塞尔维亚青年赴华交流学习，也欢迎更多中国青年学子来塞留学访问。

索科维奇表示，希望两国在现有教育合作基础上，进一步深挖合作潜力、拓展合作范围，期望同与会高校加强在人工智能、医学、农业等领域合作交流，建立科研合作关系。

李明在致辞中表示，此次会议是在两国致力于构建新时代中塞命运共同体的大背景下举行的，为大家提供了非常宝贵的交流机会，必将对两国教育合作产生重要、积极的推动作用。

傅博表示，中塞两国教育合作源远流长，期待与塞尔维亚高等教育机构开展更加紧密的合作，共同探索中塞教育合作新领域、新机遇，同时为两国师生提供更多元化的学习和发展机会。

会议开幕式上，天津城建大学与诺维萨德大学、兰州理工大学与尼什大学、普里什蒂纳大学与华北水利水电大学及南阳师范学院分别签署教育合作协议。

本次会议由中国教育国际交流协会与贝尔格莱德“一带一路”研究所共同主办，中方参会代表来自29所高校。在塞期间，中方代表团访问了贝尔格莱德“一带一路”研究所和尼什大学。

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