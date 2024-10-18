新华社贝尔格莱德10月17日电（记者石中玉）《东方剧场》展播季暨中国电视剧塞尔维亚首播仪式17日在塞首都贝尔格莱德中国文化中心举行，将为当地电视观众带来100小时中国主题热播节目。

中国国家广播电视总局局长曹淑敏、中国驻塞尔维亚大使李明、塞尔维亚国民议会副议长拉古什、塞信息和电信部国务秘书加里奇出席活动，共同启动《东方剧场》展播季。

曹淑敏在致辞中说，中塞两国领导人共同见证签署中国国家广播电视总局与塞尔维亚信息和电信部关于广播电视和网络视听的合作协议，开启了双方务实合作新阶段。希望《东方剧场》成为中塞人文合作新亮点。

拉古什在致辞中高度评价此次活动的重要意义，表示此次交流活动有助于加深塞尔维亚民众对中国以及中国文化的了解和喜爱，“希望大家通过即将播出的影片真正了解传统的中国，并深入了解现代的中国”。

李明表示，本次活动开辟中塞电视剧和网络视听合作新领域，相信将为两国人民加深相互理解、增进铁杆友谊搭建桥梁。

在活动现场，中塞两国影视制作人及电视工作者就中塞视听合作分享座谈，并与塞尔维亚观众交流互动。此外，“电视剧文创市集”也亮相活动现场，吸引不少当地民众驻足观看。

据主办方介绍，此次《东方剧场》将通过塞尔维亚广播电视台和贝尔格莱德独立广播电视台陆续播出电视剧《三体》《时光正好》《做自己的光》，以及纪录片《熊猫王国》《勇敢者的征程》等19部中国优秀节目。

(责编：崔越、张悦)