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“和平·发展·安全 携手共建命运与共的繁荣世界”全球南方国家智库论坛举行

2024年10月18日06:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月17日电  （记者刘阳）由中共中央对外联络部与中央广播电视总台联合主办、总台CGTN（中国国际电视台）承办的“和平·发展·安全  携手共建命运与共的繁荣世界”全球南方国家智库论坛16日在北京举行。

　　活动现场，中国社会科学院、中央广播电视总台研究院、俄罗斯高等经济学校、印度“新南亚论坛”、土耳其特帕夫经济政策研究基金会、柬埔寨王家研究院、秘鲁国家高等研究中心、巴基斯坦智库地区研究所、吉尔吉斯斯坦总统直属国家行政学院、乌干达发展观察中心等40家全球南方国家智库共同签署并发布《全球南方国家智库携手共建命运与共的繁荣世界倡议》，呼吁加强发展合作、促进公平正义，努力推动全球南方国家发出更响亮的声音，共筑和平、安全、繁荣、进步的人类命运共同体。

　　据了解，“和平·发展·安全  携手共建命运与共的繁荣世界”全球南方国家智库论坛将以特别节目形式于10月18日在CGTN播出。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月18日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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