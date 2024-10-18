本报记者 杨 一

近日在曼谷举办的2024年泰国咖啡节，设立了300多个展位，组织了多项创意活动和专业讲座，吸引了不少展商和观众。根据最新数据，2021年至2023年，泰国咖啡市场年均增长8.55%，2023年市场价值达345亿泰铢（1美元约合33泰铢），同比增长7.34%。

走在泰国各大城市的街头，不时可以遇到装修独具特色、饮品种类丰富的咖啡店。为方便消费者随时随地享用咖啡，曼谷不少商圈和社区还设立了咖啡自助售卖机。据统计，泰国每年的人均咖啡消费量达340杯。在泰国咖啡市场上，速溶咖啡占据的市场份额约为84%，鲜咖啡约占16%。

泰国商业部贸易政策与战略办公室主任普蓬认为，咖啡市场增长与大众对咖啡饮品的需求不断上升以及人们日益追求便利化生活方式有关。同时，泰国炎热的气候也促使冰咖啡和冷藏的速溶即饮咖啡受到消费者欢迎。

泰国北部和南部的山区为该国咖啡豆的主要产区。北部的清迈、清莱、南邦等地种植的大多是阿拉比卡咖啡豆，以口感细腻著称；南部的春蓬、素叻他尼等地主要种植罗布斯塔咖啡豆，味道更为浓郁丰富。数据显示，2023年泰国咖啡豆总产量约为1.66万吨，阿拉比卡咖啡豆、罗布斯塔咖啡豆几乎各占一半。

自2021年起，泰国咖啡出口量持续增长，2023年泰国咖啡出口额为1.26亿美元，同比增长15.6%；进口方面，2019年以来，泰国咖啡进口量呈上升趋势，2023年咖啡进口额达3.38亿美元，同比增长12.9%。

亚马逊咖啡是泰国最大的咖啡品牌之一，由泰国国家石油与零售商业集团持有运营，在泰国拥有4000多家门店。今年1月，该公司宣布将在泰国南邦府建立一个咖啡知识中心，内设一座占地240英亩（1英亩约合6.07亩）的亚马逊公园作为“开放式有机农场”和咖啡种植研发中心，讲解优质咖啡种植技能，保障亚马逊咖啡门店的供应。2023年底，泰国另一大咖啡品牌茵他尼制定了未来5年在全国开设2500家门店的目标，该品牌的咖啡杯上标有“100%源自植物”的字样，其咖啡杯采用可降解材料制作，丢弃后可在180天内降解。

一些国际咖啡企业也在深耕泰国市场。雀巢（泰国）有限公司通过“雀巢2030计划”向泰国的咖啡种植户分发高产咖啡幼苗并提供技术培训和援助，以实现农场生产多样化。截至去年底，星巴克在泰国开设500家门店，数量仅次于亚马逊咖啡、茵他尼、普泰咖啡3家泰国品牌。

（本报曼谷10月17日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)