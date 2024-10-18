本报记者 黄培昭

在埃及南部阿斯旺省沙漠腹地的本班光伏产业园内，一排排光伏面板将充沛的光照资源转化为当地居民生产生活离不开的宝贵电能。图为工人对光伏面板进行巡检。

艾哈迈德·戈马摄（新华社发）

建设绿色工业园区、打造苏伊士“绿色运河”、启动国家低碳氢能战略……近期，埃及政府推出多项举措，在“2030愿景”框架下加快推进绿色增长战略。中国企业积极参与埃及绿色项目建设。

多个绿色项目竞相启动

8月底，埃及住房部部长谢里夫·谢尔比尼为该国首个绿色工业园区奠基。园区位于地中海沿岸的新阿拉曼市，占地40多万平方米，总投资超过120亿埃镑（1美元约合48.6埃镑），预计2025年第二季度投入运营。

据悉，该工业园将生产太阳能热水器、风力发电机等清洁能源设备，并引进先进的环保材料生产技术，生产可降解、无污染或低污染的材料，用于建筑、包装等领域。园区将环保理念贯穿于规划、设计、建设、运营等各个环节，致力于实现零排放或低排放，例如，将建设废弃物处理设施，将园区内产生的废弃物进行资源化利用，生产有机肥料、生物燃料等。“这一绿色工业园区的建设目标是利用埃及与中东、非洲其他国家及欧洲国家的贸易协定，将埃及打造成地区重要出口中心，并满足国内市场需求。”谢尔比尼说。

今年上半年，埃及政府在内阁会议上重申了2030年建成“绿色运河”战略。2022年11月，埃及正式提出打造“绿色运河”概念，并在2023年8月提出具体的建设目标，旨在提升环保性能，减少碳排放，把苏伊士运河打造成“环境友好型、与国家绿色可持续发展相匹配的现代化运河”。

为了实现这一目标，埃及采取的措施包括：优先考虑环境保护，支持国际海事组织减少海运排放的努力；鼓励使用清洁燃料；开发新航道、采用太阳能和风能发电系统；加强污染控制和废弃物回收等。苏伊士运河管理局还计划建设首个以可再生能源为动力的绿色游艇码头。

建设绿色建筑是埃及发展绿色经济的又一举措。据悉，埃及新行政首都将于明年年初开工建造一栋氢动力环保大厦，计划2030年完工。这栋50层楼的大厦25%的电力将来自内置的太阳能电池板，其余部分由氢能发电，投入使用后将成为中东和北非地区第一座净零碳大楼。

埃及还发行绿色债券，通过融资支持绿色项目。2023年10月，埃及财政部在中国成功发行中东和北非地区首笔可持续熊猫债券，发行规模为35亿元人民币。埃及这一举措不仅成功融资支持了本国的绿色项目，还展示了绿色债券在全球可持续发展合作中的潜力，加强了埃及与中国在绿色金融领域的联系。埃及财政部表示，此次发行是一个新的契机，旨在加强双边合作、分享经验并促进实现可持续发展目标和埃及“2030愿景”。

世界银行的报告显示，通过推动可再生能源项目和节能技术的应用，埃及可以减少对化石燃料的依赖，更好地实现经济和社会可持续发展。在发展绿色经济过程中，埃及预计每年可减少30%的污染物排放。

打造区域清洁能源中心

今年8月，埃及政府宣布正式启动国家低碳氢战略，为未来数十年的氢能发展规划了蓝图。战略提出，到2030年，埃及将生产150万吨的绿氢和衍生品；到2040年，这一数字预计将增长至580万吨，其中380万吨计划用于出口。根据规划，到2040年，氢能产业预计将为埃及增加近180亿美元的国内生产总值，并创造超过10万个就业机会。埃及总理马德布利在声明中表示，该战略有助于埃及实现清洁和可持续能源的多样化，并根据其国际承诺减少碳排放。

近年来，埃及签署了一系列关于发展绿氢的谅解备忘录和框架协议，致力于打造绿色能源生产和出口的区域中心。2022年，埃及政府公布了针对苏伊士运河经济区的一项大型绿氢设施建设计划。该计划主要包括：建设新能源电站，利用光伏和风力发电为制氢过程提供绿色能源；实施电解水技术以制取氢气，并进一步将氢气转化为氨；同时，配套建设氢气和氨的储存、处理设施系统，以确保整个生产链的高效与安全运行。今年2月，埃及与国际开发商签署7项谅解备忘录，计划在苏伊士运河经济区开发绿氢和可再生能源项目，预计10年内这些项目的总投资将超过400亿美元。

今年1月，埃及政府还通过新的绿氢补贴法案，规定可减免绿氢项目的税项，减幅由33%至55%不等，并免除项目的原材料、机器、工具、设备和运输的增值税、印花税和进口关税，出口绿氢或其衍生品也获免除增值税。政府还计划通过提高绿色公共投资比例、改革立法和政策环境，吸引本地和外国投资。埃及官方数据显示，2024/2025财年政府资助的绿色公共投资占公共投资总额的比例将提高到50%，以激励绿色项目，吸引各方投资。

中国企业提供重要助力

在广袤的沙漠中，本班光伏产业园如一片海洋，整齐排列的光伏面板在阳光下闪闪发光。作为世界最大的光伏产业园之一，这里的光伏面板将炙热的阳光转化为清洁的电力，为当地提供源源不断的绿色能源。本班光伏产业园位于埃及南部阿斯旺省，项目于2018年4月开工建设，是埃及首个由中国企业承建并参与融资的光伏发电项目。项目规划建设40座太阳能发电厂，总装机容量约2000兆瓦，目前已有32座发电厂建成并投入运营。埃及电力和可再生能源部发布的声明表示，本班光伏产业园将帮助埃及增加可再生能源的使用，预计每年可减排200万吨二氧化碳。

近年来，中企在埃及参与建设了大量清洁能源和绿色发展项目，如苏伊士湾500兆瓦风电项目、孔翁博500兆瓦光伏电站项目和考姆翁布太阳能光伏电站等。2022年，中国能建国际集团与埃及签署绿氢项目合作开发备忘录。今年初，中国电力技术装备有限公司与埃及政府签署一份谅解备忘录，将开发一个10吉瓦的太阳能项目。埃及《消息报》撰文指出，中国企业积极参与埃及绿色能源项目，为推动埃及绿色经济发展发挥了重要作用。

埃及贝尼苏韦夫大学教授纳迪娅·希勒米对本报记者表示，中国不仅提供了先进的技术和设备，还派遣了经验丰富的工程师等技术人才，与埃及团队紧密合作。“正是这种高效、专业的支持，才使得像本班光伏产业园这样的项目得以迅速实现。”

当前，埃及发展绿色经济仍需要更多的国际投资和技术合作支持。“来自中国的投资和技术支持，助力埃及绿色经济加速发展。相信未来埃中双方将开展更多合作项目。”埃及可持续发展和气候风险评估专家穆斯塔法·谢尔比尼说。

（本报开罗10月17日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)