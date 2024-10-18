哈桑·汉嫩杰

中国式现代化坚持立足中国国情和历史文化传统，吸收人类文明的优秀成果，取得举世瞩目的成就，为非洲国家提供了更多合作机遇。

过去几十年来，通过坚定不移推进改革开放，中国经济实现快速发展，成为世界第二大经济体。中国取得脱贫攻坚战全面胜利，让数亿人摆脱贫困，经济增长不断转化为人民福祉。中国建设高铁、高速公路、机场、港口等基础设施，交通网络四通八达，显著改善互联互通和物流水平。中国高度重视科技创新，不断提升技术研发能力，在数字通信、生物技术、人工智能等多个领域取得巨大进步。

中国是非洲国家的重要合作伙伴。中国积极与非洲国家开展贸易投资合作，推动面向非洲国家的技术转让和能力建设，促进非中共同发展。连接肯尼亚港口城市蒙巴萨和首都内罗毕的蒙内铁路，是以中国标准、中国技术、中国装备建造的标准轨距铁路，安全运营7年多来，显著提高肯尼亚运输效率，有力促进沿线经济社会发展。

非洲国家拥有丰富的自然资源、人力资源，发展潜力巨大。中国通过技术转让，促进了非洲国家产业发展。这种合作不仅包括硬件支持，还包括通信、农业、制造业等各领域的技能和知识支持。中国企业参与了许多非洲国家的电信基础设施建设，给当地带来更好的通信条件和数字连接能力。中国还通过提供教育、培训等领域的交流合作项目支持非洲国家加强能力建设，为非洲可持续发展作出贡献。

近年来，中国同非洲国家的经济联系日益紧密。中国式现代化为非洲国家释放发展潜力提供宝贵借鉴，鼓舞非洲国家积极探索符合自身国情的现代化发展道路。

（作者为肯尼亚非洲之角国际战略研究所主任）

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 02 版）

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