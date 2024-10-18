本报记者 章念生 王云松 曹诗韵

10月17日，雅万高铁开通运营一周年。

日前，习近平主席应约同印度尼西亚总统佐科通电话，两国元首高度评价雅万高铁在推动中印尼关系发展中的重要作用。习近平主席强调，中方愿同印尼高质量共建“一带一路”，做好雅万高铁可持续运营，打造更多合作亮点，让两国合作更好惠及两国人民。佐科总统表示，雅万高铁成为双方共建“一带一路”合作的典范。

雅万高铁全长142.3公里，连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，成为印尼乃至整个东南亚的首条高速铁路。去年10月17日雅万高铁正式开通运营后，两城间的旅行时间由3个多小时缩短至最快46分钟，高峰期每日开行列车可达52列，日均载客量1.8万至2.2万人次。开通运营一年来，雅万高铁客流呈现强劲增长态势，累计发送旅客579万人次，单日旅客上座率最高达99.6%，动车组列车安全运行超257万公里。

在印尼，雅万高铁还有一个名字——“Whoosh”。这个单词是印尼语“省时”“高效”“先进”的首字母缩写组合，它模仿了高铁呼啸而过的声音，生动展现了雅万高铁的风驰电掣。印尼交通部长布迪在当天的庆祝活动上表示，雅万高铁顺利通车赢得了广大印尼民众的高度认可与赞赏，“这条高铁为印尼基础设施现代化开启了新篇章。”

雅万高铁有力带动当地旅游业迎来新一轮增长。最新数据显示，一年来，已有来自159个国家和地区的超过33万名外国乘客搭乘雅万高铁；今年5月，西爪哇省游客数量环比增长94.84%；今年前往万隆的游客数量增长了10%—15%。为提升旅行体验，雅万高铁与10多个万隆旅游景区合作推出“高铁旅游”套餐，持有高铁车票的游客可享受免费接驳车辆、免景区门票及用餐和住宿折扣等优惠。

印尼酒店及餐饮协会西爪哇地区执行委员会主席多迪·艾哈迈德·索潘迪在接受记者采访时表示，雅万高铁的开通显著推动万隆旅游业增长，随着大量游客前往万隆，沿线地区的酒店入住率和餐厅收入都大幅提升，相关产业焕发出新的活力。“雅万高铁不仅为旅游业注入了活力，也为整个地区的经济发展带来了新的机遇。希望未来地区政府与雅万高铁继续加强合作，携手推动地区经济的进一步增长。”他说。

雅万高铁是中国高铁首次实现全系统、全要素、全产业链在海外建设的典范。项目全线采用中国技术和标准，从勘察设计、工程施工到装备制造、运营管理，全面展现了中国高铁产业链的强大实力。东盟秘书长高金洪表示，雅万高铁不只对印尼非常重要，对东盟也具有历史性意义，它展示了推进区域互联互通能够释放的发展潜力。

“雅万高铁不仅填补了印尼在高铁领域的空白，也为东南亚地区树立了标杆。”印尼商业与经济研究所高级研究员法贾尔·希拉万在接受记者采访时表示，雅万高铁的示范效应将促进地区其他国家对高铁项目的推进，为推动东南亚区域互联互通创造新的机遇，进一步增强东盟内部的经济一体化进程。

开通一年来，中方积极推动雅万高铁可持续运营，在技术支持、设备维护和人员培训等方面提供了全方位保障。在记者乘坐的G1231次列车上，一名印尼司机正在驾驶。中国铁路北京局集团有限公司雅万高铁（国际）项目管理组组长胡明介绍说：“中方与印尼方共同组建管理团队，对高铁司机、动车组机械师等23个岗位600名印尼本地人员进行培养，其中114名学员正在跟班学习，160人已完成资格性培训，即将开始跟班学习，不断提升雅万高铁属地化运营管理能力，共同擦亮雅万高铁这块‘金字招牌’。”印尼中国高速铁路有限公司印尼方董事阿兰表示：“中方培训为印尼工程师和工人提供了宝贵的学习机会，不仅促进了两国技术的交流，也为未来类似项目的顺利实施打下了坚实的基础。”

雅万高铁安全、高效、持续运行，综合效益正逐步显现。印尼对华合作牵头人、雅万高铁委员会主席、海洋与投资统筹部长卢胡特向记者表示，对未来雅万高铁可持续运营充满信心，将进一步深化合作。相信雅万高铁一定能够给印尼民众带来更多的便利和交通环境的改善。

（本报雅加达10月17日电，记者李培松参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年10月18日 02 版）

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